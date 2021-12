Le ministère de la Santé a fait le point sur la situation épidémiologique dans son dernier bulletin hebdomadaire. La plupart des indicateurs sont malheureusement à la hausse en comparaison avec la semaine précédente.

Pandémie au Luxembourg

La moyenne d’âge des patients hospitalisés augmente

Simon MARTIN

A l'instar d'autres pays, la menace «Omicron» continue de planer au Grand-Duché, bien que seulement cinq cas du nouveau variant aient été détectés pour l'heure au Luxembourg.

Le rapport épidémiologique du ministère de la Santé, publié ce mercredi, ne permet toujours pas d'entrevoir un semblant d'éclaircie. Au contraire, une bonne partie des indicateurs sont à la hausse. Ainsi, pour la semaine du 13 au 19 décembre, le nombre de personnes testées positives à la covid-19 a augmenté de 2.593 à 2.727 (+5%).

Parmi les 2.727 infections détectées cette semaine, le taux d’incidence est de 723,08 pour 100.000 personnes non vaccinées et de 288,43 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet. Concernant les 2.727 nouveaux cas, le cercle familial reste la source de contamination la plus fréquente, mais également les écoles.

Ainsi, le ministère de la Santé rapporte qu'un nombre élevé de cas ont été constatés à l’école primaire du groupe Vauban École et Lycée français de Luxembourg entre le 13 et 19 décembre 2021. 72 enfants ont été diagnostiqués positifs.

Paramètre très important, celui des hospitalisations. Celui-ci est en légère hausse. 58 nouvelles admissions de patients covid ont été confirmées dans l’unité des soins normaux, contre 55 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 22 contre 23 la semaine précédente. La moyenne d’âge des patients hospitalisés a augmenté de 56 à 64 ans.

Parmi les 58 patients hospitalisés en soins normaux, 28 d'entre eux n’étaient pas vaccinés tandis que 30 patients avaient un schéma vaccinal complet, alors que 16 patients sur 22 en soins intensifs n’étaient pas vaccinés. Preuve en est, s'il fallait encore en douter, de l'efficacité de la vaccination.

La campagne de testing a, quant à elle, connu une légère augmentation, passant de 30.536 tests effectués à 30.921 en l'espace d'une semaine. En date du 19 décembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 5.413 par rapport à 5.343 au 12 décembre et le nombre de personnes guéries est passé à 90.713 (par rapport à 88.065). L'âge moyen des personnes diagnostiquées positives est également en baisse puisqu'il frôle les 32 ans. Et puis, neuf nouveaux décès en lien avec la covid-19 en l'espace d'une semaine sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 78 ans.

Rappelons qu'afin de renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l’accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires («Pop Up» Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans des endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes). La liste de tous les nouveaux spots de vaccinations, qui grandit de jour en jour et qui est actualisée de façon continue, peut être consultée à partir du site web: www.impfen.lu



