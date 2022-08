Comme les affluents n'apportent plus que très peu d'eau fraîche à la Moselle, le cours d'eau est sous stress.

Luxembourg 6 min.

Les bateliers inquiets, les poissons stressés

La Moselle souffre de la sécheresse

Volker BINGENHEIMER Comme les affluents n'apportent plus que très peu d'eau fraîche à la Moselle, le cours d'eau est sous stress.

Dès son point de départ, la Moselle montre ce qui lui pèse cet été: actuellement, sa source au col de Bussang dans les Vosges françaises - qui n'est déjà plus qu'un filet d'eau en temps normal - est asséchée. 300 kilomètres plus loin, près de Schengen, elle s'est certes transformée en une rivière imposante, mais comme ces cinq dernières années, la sécheresse s'y fait également sentir.

Une sécheresse déjà qualifiée d'historique en France Une cellule de crise a été activée ce vendredi dans l'Hexagone, où plus de 100 communes sont sans eau potable. En Belgique et au Luxembourg, l'inquiétude grandit, notamment pour les cours d'eau.

Depuis le début du printemps, il n'a tout simplement pas assez plu. Selon Meteolux, il n'est tombé que 134 litres par mètre carré de mars à juin, soit la moitié de la moyenne pluriannuelle. Le mois de juillet a encore aggravé la situation, car avec 6,8 litres, il n'est tombé qu'un dixième de la pluie habituelle. Même les pluies de vendredi matin dans le sud et l'est du pays ne changent rien au constat général selon lequel le sol et les cours d'eau ont un besoin urgent de précipitations abondantes.

Presque plus d'écoulement

Le fait que trop peu d'eau s'écoule dans la Moselle par les ruisseaux, les fossés et les canaux n'est pas visible à l'œil nu. Jusqu'à présent, les barrages parviennent encore à maintenir le niveau d'eau presque constant. Mais la sécheresse se manifeste d'une autre manière, à savoir par le faible débit. Actuellement, l'eau s'écoule de manière à peine visible par-dessus les barrages de Grevenmacher et de Stadtbredimus. En chiffres, le débit tourne actuellement autour de 20 mètres cubes par seconde, la moyenne annuelle étant de 160 mètres cubes.

L'eau ne s'écoule plus qu'au compte-gouttes par-dessus le barrage près de Grevenmacher. Photo: Anouk Antony

«Le débit est actuellement très bas parce que les ruisseaux ont très peu d'eau», explique Philippe Proehs du service de la navigation à Grevenmacher. «C'est pourquoi, ces derniers temps, nous avons régulièrement des sous-débits». Dans la pratique, cela signifie que cet été, le chenal de navigation pour les bateaux n'est plus de 3 mètres comme d'habitude, mais seulement de 2,80 mètres de profondeur. Philippe Proehs ne pense pas que le niveau va maintenant encore baisser: «Même lors d'étés très secs et chauds comme 2018, nous ne sommes jamais descendus en dessous des 2,80 mètres».

Obstacle pour les bateaux

Pour les bateaux de marchandises qui arrivent en Haute Moselle le plus souvent en provenance du sud de l'Allemagne ou de la Ruhr et des Pays-Bas, le niveau d'eau du Rhin représente toutefois un obstacle bien plus important. Près de Coblence et de Cologne, de vastes zones riveraines sont à sec et les bateaux de marchandises ne disposent plus que de deux mètres d'eau dans le chenal de navigation.

Pour Luxport à Mertert, le niveau bas des eaux est une source d'inquiétude plus sérieuse. «Les bateaux n'arrivent plus ici que chargés à 40%, car ils ont le droit d'avoir un tirant d'eau moins important», explique le directeur de Luxport, Jürgen Helten. «Cela signifie qu'un chargement qui tenait auparavant sur un seul bateau doit maintenant être réparti sur deux ou trois bateaux». En raison de ce goulet d'étranglement, de nombreuses entreprises industrielles ont tenté de compenser les capacités perdues en les transportant par la route.

Mais cela est difficile en raison du manque de chauffeurs de camion - et consomme en outre plus d'énergie fossile que le transport par bateau, estime Helten. Si la pluie continue à manquer, la situation deviendra critique en septembre, car c'est à ce moment-là que se terminent les congés collectifs dans le secteur de la construction et que la demande de matériaux de construction et de biens industriels reprend, prévoit le directeur de Luxport.

La retenue du Mirgenbach, près de la centrale nucléaire de Cattenom, est actuellement interdite aux pêcheurs et aux amateurs de sports nautiques. Photo: Anouk Antony

Cattenom se rabat sur un lac de barrage

La Moselle ne remplit également plus que partiellement son rôle de source d'énergie en raison des basses eaux. Alors que toutes les centrales hydroélectriques sont hors service sur le territoire français, les centrales de la SEO à Grevenmacher et Stadtbredimus produisent encore de l'électricité - mais seulement à un huitième de leur puissance habituelle.

La centrale nucléaire de Cattenom dépend de l'eau de la Moselle pour faire fonctionner son circuit de refroidissement. Depuis trois semaines, Cattenom ne prélève presque plus d'eau dans la Moselle en raison de la sécheresse et recourt à la place en grande partie à un lac de retenue artificiel, la retenue du Mirgenbach. La raison de ce changement est la protection des eaux, car sinon la Moselle se réchaufferait trop. Actuellement, seul un des quatre réacteurs de Cattenom est en service, les trois autres étant à l'arrêt pour des travaux de maintenance et le remplacement de barres de combustible.

Les températures élevées de l'eau et le manque d'oxygène sont synonymes de stress pour les poissons. Photo: Shutterstock

Le fait que si peu d'eau s'écoule d'une retenue à l'autre soumet en outre la Moselle à un stress écologique. D'une part, la charge en polluants et en bactéries, provenant par exemple des eaux usées, augmente parce que celles-ci ne sont plus aussi diluées, explique-t-on à l'office de gestion des eaux.

D'autre part, peu d'oxygène parvient dans l'eau et la température augmente lorsque le courant est presque interrompu. Pour les poissons, ces deux phénomènes sont menaçants. Ainsi, la température de l'eau a atteint 26 degrés fin juillet. A partir de 28 degrés, les poissons peuvent commencer à mourir, comme cela s'est produit à plusieurs reprises dans les années 1970 dans la Moselle.

Les algues bleues: pas de danger pour le moment (if) - Ces dernières années, un tapis d'algues bleu-vert a été observé à plusieurs reprises dans la Moselle pendant la saison estivale, en particulier aux endroits sans courant. Cet été également, l'office de gestion des eaux a pu constater de petites apparitions d'algues bleues dans la Moselle, mais elles ne représentent actuellement aucun danger pour la santé. Selon les informations de l'office, une dernière surveillance des eaux de la Moselle a eu lieu le 22 juillet et aucune toxine n'a été détectée. Comme les cyanobactéries sécrètent des toxines, leur contact peut provoquer chez l'homme des éruptions cutanées, des diarrhées ou des vertiges, et le foie peut également être affecté.

«Il faudrait enfin qu'il pleuve!»

Pour le tronçon luxembourgeois, la teneur en oxygène est surveillée en permanence. Lorsqu'elle s'approche du seuil critique, le service de la navigation abaisse un peu les barrages des deux retenues, pour des raisons écologiques. Le trop-plein d'eau provoque alors une poussée d'oxygène, mais le niveau baisse alors encore plus.

En fait, il n'y a qu'une seule solution: «Il faudrait enfin qu'il pleuve à nouveau. Une semaine entière de pluie serait la bienvenue, non seulement ici, mais aussi sur le cours supérieur dans l'est de la France», estime Philippe Proehs de l'office de gestion des eaux. Il ne reste donc plus qu'à espérer une bénédiction du ciel ...

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.