Le département français met un million d'euros sur la table pour plaire à ses visiteurs. Pour deux nuitées au moins passées entre Metz et Manderen, chaque voyageur peut obtenir un paiement de 100 euros. L'offre est valable jusqu'à la fin de l'année.

Luxembourg 2 min.

La Moselle rembourse 100€ à ses touristes

Patrick JACQUEMOT Le département français met un million d'euros sur la table pour plaire à ses visiteurs. Pour deux nuitées au moins passées entre Metz et Manderen, chaque voyageur peut obtenir un paiement de 100 euros. L'offre est valable jusqu'à la fin de l'année.

Chaque territoire de la Grande Région tente de sauver sa saison touristique, et au-delà les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et ce qui est vrai côté wallon, l'était bien entendu au Grand-Duché où les initiatives pour attirer les voyageurs (compris les résidents) se sont multipliées depuis le début de l'été. A son tour, la Moselle entend appâter une clientèle de passage. Et pour ce faire, elle proposera des remboursements aux curieux qui feront l'effort de découvrir ses sites majeurs.

Ainsi, en a décidé le Conseil départemental qui vient de dévoiler son offre inédite. Ainsi, chaque touriste (non mosellan!) peut bénéficier d'un joli coup de pouce de 100 euros. Le double du voucher luxembourgeois! La somme sera ainsi remboursée au terme d'un séjour d'au moins deux nuitées sur le territoire. Et cela que ce soit en hôtels, locations, gîtes ou chambres d’hôtes locaux.

Pour toucher la somme, il faut déjeuner ou dîner dans l'une des 30 adresses de restaurants référencées «Qualité MOSL», pratiquer une activité de loisirs ou visiter un site touristique soutenu par le département de la Moselle. Tout comme, chacun est invité à faire ses achats de cadeaux-souvenirs chez un des artisans référencés par le département.

Le Centre Pompidou de Metz fait partie des sites à découvrir en Moselle. Photo : Lex Kleren

Et de ce côté-là, le choix ne manque pas non plus. Ainsi, des jardins fruitiers de Laquenexy près de Metz aux forts de la ligne Maginot en passant par le château de Manderen, plus d'une centaine de lieux sont concernés par l'offre. Et comme la proposition est valable jusqu'au 31 décembre, le remboursement pourra également concerner un séjour en lien avec la féerie des marchés de Noël mosellans ou encore les animations durant la période d'Halloween.

Donc, vacanciers luxembourgeois, belges, allemands ou de Meurthe-et-Moselle, n'hésitez pas à mettre le cap sur la Moselle, elle vous le rendra au centuple. Mais gardez bien vos factures, elles vous seront demandées à l'heure de remplir votre formulaire de remboursement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.