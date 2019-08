De 2007 à 2017, le Luxembourg a vu doubler son taux de mortalité des enfants de moins d'un an, selon les données du Statec. Mais derrière ce chiffre alarmant se cache une tendance plutôt constante et inférieure à la moyenne européenne.

Luxembourg 2 min.

La mortalité néonatale reste stable au Luxembourg

Jean-François COLIN De 2007 à 2017, le Luxembourg a vu doubler son taux de mortalité des enfants de moins d'un an, selon les données du Statec. Mais derrière ce chiffre alarmant se cache une tendance plutôt constante et inférieure à la moyenne européenne.

Le chiffre glace. 3,2 enfants sur 1.000 ayant vu le jour au Grand-Duché sont morts dans leur première année en 2017, selon les données du Statec relayées mardi par Étienne Schneider (LSAP), ministre de la Santé. Par comparaison, ce taux est de 3,3‰ en Allemagne, 3,6‰ en Belgique et 3,9‰ en France. A l'échelle de l'Union, le chiffre actuel grimpe à 3,6 ‰.

Cela est d'autant plus inquiétant que, voilà 11 ans, le Luxembourg faisait partie des pays de l'Union européenne avec le taux le plus bas. En 2007, l'office statistique luxembourgeois parlait d'un ratio de décès néonatals de 1,8 ‰ dans le pays.

«Faible nombre de décès infantiles»

Aussi, plusieurs questions parlementaires - LSAP, Déi Gréng et CSV - ont été adressées dernièrement au ministre de la Santé, Etienne Schneider (LSAP). Et l'autorité de tutelle d'apporter ce lundi certaines précisions. Comme le fait que 8% de ces décès infantiles surviennent au cours des 24 premières heures de vie, et 27% entre le premier et le sixième jour d'existence.

Le ministre tient également à relativiser la tendance constatée. En effet, «vu le faible nombre de décès infantiles, une variation annuelle de quelques unités seulement a un impact important sur le taux de mortalité calculé». Reste qu'en 2017, 20 enfants de moins d'un an auraient ainsi perdu la vie pour raisons médicales.

La plupart des décès infantiles - avant l'âge d'un an - «affectent des bébés très vulnérables et sont liés à des maladies sévères, en partie incurables», note Etienne Schneider. Prématurité et faible poids de naissance étant alors souvent associés, le nourrisson a peu de chance de survie.

Parmi les cinq causes les plus fréquentes de ces décès néonatals enregistrées «entre 2007 et 2016» figurent en premier lieu les affections respiratoires et cardiovasculaires (19% des cas), les troubles maternels et les complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement affectant le foetus et le nouveau-né (13%), des anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (10%), et des affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (6%).

Dans 11% des cas, les médecins ne déterminent aucune cause connue pour ces disparitions.

Les enfants issus des techniques de procréation médicalement assistée sont exposés à un risque de mortalité plus élevé. Photo: dpa

Le ministre de la Santé souligne également qu'en raison de l'accroissement des techniques de procréation médicalement assistée le risque de grossesse gémellaire ou multiple et de prématurité va crescendo. «Et les enfants issus de ces techniques sont exposés à un risque de mortalité plus élevé.»

Les femmes deviennent mères de plus en plus tard Le Statec vient de publier des chiffres sur les femmes au Luxembourg. On y apprend, entre autres, que celles-ci deviennent mères de plus en plus tard.

Ainsi, au-delà des causes purement médicales, l'évolution même des pratiques de maternité peut affecter négativement les données. «Cela même si l'amélioration du niveau d'éducation des femmes et le suivi médical régulier de l'enfant ont contribué à réduire la mortalité infantile».

Bonne nouvelle: l'organisation des maternités a permis, depuis 2018, de formaliser la collaboration interhospitalière pour les grossesses à risque. Une mesure qui garantit plus sûrement une présence médicale sur place en cas d'urgence pour les maternités assurant plus de 1.500 accouchements par an et accueillant les grossesses à risque.