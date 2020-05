Voilà une statistique a priori surprenante. Alors que l'épidémie de coronavirus a déjà fauché 96 personnes au Luxembourg, le nombre total de décès enregistrés entre le 1er janvier et le 31 mars est moindre qu'en 2019 et 2018 pour la même période. La tendance s'inverse toutefois après le 15 mars.

La mortalité en baisse au premier trimestre 2020

Si à ce jour, 3.840 cas positifs au covid-19 ont été décelés au Luxembourg depuis le 29 février, 96 décès en lien avec l'épidémie sont à déplorer à partir du 13 mars. Cette surmortalité observée en mars ne suffit cependant pas à produire une incidence tangible sur le nombre total de décès enregistrés au Luxembourg sur l'ensemble des trois premiers mois de l'année. En effet, selon les chiffres du Statec, 1.129 personnes sont mortes - toutes causes de décès confondues - entre le 1er janvier et le 31 mars, soit une baisse de 2,7% par rapport à la même période en 2019 (1.160 décès) et même de 11,2% comparé à 2018 (1.272 décès).

Toutefois, les 23 décès en lien avec le covid-19 enregistrés en mars entraînent une surmortalité entre le 16 et le 31 mars avec 227 décès en tout, contre une moyenne de 197 pour les deux dernières années, soit une hausse sensible de +15,3%. Et vu que le nombre de personnes mortes du coronavirus s'élève à 67 pour avril, le Statec estime que «la surmortalité observée durant la seconde quinzaine de mars devrait perdurer en avril». Enfin, du 1er au 6 mai, six décès des suites du covid-19 sont à déplorer.

Par contre, les chiffres de janvier (382 décès), de février (331) et du 1er au 15 mars (189) sont en baisse plus ou moins sensible par rapport à 2019 et 2018. Pour le Statec, cette mortalité moindre est due au fait que «l'hiver a été particulièrement doux et n'a pas connu de véritables épisodes grippaux». Ce facteur climatique structurel explique pourquoi le Luxembourg, comme d'autres pays, connaît une tendance à une baisse de la mortalité depuis plusieurs années.

En entrant davantage dans le détail, l'institut de statistiques luxembourgeois établit l'âge moyen des personnes décédées en mars 2020 à 81,9 pour les femmes et à 75,4 pour les hommes, soit «des moyennes assez semblables aux années précédentes». L'âge moyen des victimes du coronavirus est de 83 ans, alors que celui de toutes les personnes décédées en mars est de 78,3 ans. Pour le Statec, cette donnée «confirme que ce sont les personnes âgées qui ont la probabilité la plus grande de succomber au covid-19».

Rappelons qu'en cette période de pandémie, toutes les obsèques se déroulent en comité restreint et selon des modalités très particulières. Ainsi, seules dix personnes maximum seront admises au cimetière. Par ailleurs, les employés des pompes funèbres sont dûment équipés de masques, lunettes de protection et protection de vêtements.

