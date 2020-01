Alors que l'ouverture du parking de plusieurs niveaux et de deux magasins est prévue pour le troisième trimestre 2020, le bâtiment de la gare routière de Luxexpo prend du retard.

La mobilité du Kirchberg fera sa mue à la rentrée

(DL, traduction AA) - C'est le premier arrêt du tramway et le principal pôle d'échange du futur tracé, qui reliera le Kirchberg à Belval, d'ici 2035. L'arrêt Luxexpo, au rond-point Serra, fait partie de la refonte du quartier des affaires. Il peut déjà compter sur la nouvelle gare routière, créée en mars 2018 et principalement desservie par des lignes de l'est du pays. Pour autant, le chantier continue de prendre du retard, faisant craindre un décalage de l'inauguration prévue l'été prochain.

L'une des principales structures du projet cristallise les inquiétudes. Il s'agit du bâtiment multifonctionnel doté d'un grand parking, qui enserre la gare routière. Bien que le gros œuvre ait été achevé il y a un an déjà, il n'a pas été possible de terminer le projet.

Se voulant rassurant, le Fonds Kirchberg, promoteur du projet, a assuré au Luxemburger Wort que les différentes zones du bâtiment seront achevées au cours de l'année. Les travaux auraient été ralentis par divers appels d'offres publics.

Le bâtiment en question, conçu par le cabinet SteinmetzDeMeyer et Pohl Architectes, est appelé à remplir plusieurs fonctions. En plus de la gare routière déjà active, il comprendra des bureaux, deux commerces de proximité et un grand parking Park & Ride.



Toujours selon le Fonds Kirchberg, les deux unités commerciales du rez-de-chaussée ont déjà été louées. A la fin de l'année, un Cactus-Shoppi et une succursale de l'épicerie fine Kaempff-Kohler ouvriront ainsi dans la gare routière, permettant aux passagers de se ravitailler.

Néanmoins, aucun bail n'a encore été signé pour les 10 000 mètres carrés de bureaux. Les locaux peuvent être loués à un ou deux grands locataires, ou bien à plusieurs acteurs de plus petite taille, précise le promoteur. En sachant que les façades et les ascenseurs ne pourront être achevés à la date initialement prévue, soit la mi-2020. Laissant peu de temps aux ouvriers pour boucler le chantier, avant la remise des clés aux locataires.

Dernier élément de l'ensemble, le parking Park & Ride proposera environ 550 places, sans compter celles réservées aux locataires des bureaux et des commerces. Les navetteurs pourront ainsi garer leur voiture au pôle d'échange et se déplacer dans la ville en tramway ou en bus. L'appel d'offres pour l'exploitation du parking devrait bientôt être publié.