De jeunes militants sont installés dans des arbres de la forêt de Bobësch afin de s'opposer au projet de route de contournement. Des associations écologistes leur apportent leur soutien.

Projet de contournement de Bascharage

La mobilisation se poursuit en forêt de Bobësch

La mobilisation se poursuit en forêt de Bobësch, à Sanem. Depuis le 18 juillet, de jeunes militants occupent le lieu - ils se sont installés dans des arbres -, une façon pour eux d'exprimer leur opposition au projet de route de contournement de Bascharage qui doit traverser la forêt, et en particulier une zone classée Natura 2000.

Le contournement de Bascharage remis en question Votés en 2018, les travaux voués à créer un bypass de la commune impliquent la destruction d'une zone protégée. Une décision qui se baserait sur des critères non justifiables selon trois associations de défense de l'environnement, qui réclament un moratoire.

Cette poignée de jeunes défenseurs de l'environnement n'est pas seule pour mener ce combat. Derrière eux, des associations écologistes apportent leur soutien. Sur le terrain, cela se traduit, depuis jeudi et jusqu'à dimanche, par un «camping forestier» organisé par Youth for climate Luxembourg, la section locale de Natur & ëmwelt, la section régionale sud du Mouvement écologique et l'association Bigs (Biergerinitiativ Gemeng Suessem). Au programme de ce week-end : des ateliers bois ou cuisine, des workshops, des balades à pied ou à vélo...

Il faut mettre un terme à l'exploitation abusive de nos espaces naturels. Greenpeace, le Mouvement écologique et Natur & ëmwelt

Ce vendredi 29 juillet, Greenpeace, le Mouvement écologique et Natur & ëmwelt ont également publié un communiqué, afin de soutenir les revendications des militants et rappeler la situation et leur position sur le sujet. «Les occupants (des arbres, NDLR) exigent que les plans du «Käerjenger Contournement» soient abandonnés, d'autant plus que la zone concernée se trouve en partie dans une zone protégée Natura 2000. En outre, il faut mettre un terme à l'exploitation abusive de nos espaces naturels.» Les trois associations «partagent donc les préoccupations et l'initiative des jeunes, ainsi que leur grande inquiétude pour leur avenir, si l'on ne change pas de mentalité.»

Les signataires du texte estiment que ce projet de route de contournement apportera plus d'inconvénients que d'avantages, et critiquent les mesures de compensation environnementales prévues dans le plan.

Compensation écologique pour la future rocade de Bascharage Le projet de contournement s'accompagnera d'un reboisement d'une surface de 5,2 hectares correspondant à la zone «Natura 2000» détruite par le chantier. Par ailleurs, un plan de qualité de l'air est actuellement en cours d'élaboration.

Le ministre François Bausch interpellé

Greenpeace, le Mouvement et Natur & ëmwelt concluent leurs propos en interpellant le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. «François Bausch a indiqué dans des interviews que la construction de la route de contournement ne serait probablement pas maintenue sous cette forme et a ouvert la possibilité d'étudier des alternatives. Les trois organisations salueraient expressément un tel changement de mentalité, dans l'intérêt de la biodiversité, des habitants, de la région et des générations futures.»

Dans leur combat, les jeunes défenseurs de la forêt peuvent notamment compter sur le soutien de Myriam Cecchetti, présidente du parti déi Lénk et ancienne conseillère municipale de Sanem où se trouve la forêt Bobësch.

