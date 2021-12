Initialement, la mobilisation des soignants était prévue tous les 14 jours. Ses initiateurs entendent désormais la mener chaque jeudi et que toute la population y prenne part.

La minute de silence reconduite chaque semaine

Initialement, la mobilisation des soignants était prévue tous les 14 jours. Ses initiateurs entendent désormais la mener chaque jeudi et que toute la population y prenne part.

A midi, ce 9 décembre, nombre de personnels soignants sont descendus au pied de leur établissement pour respecter «la minute de silence des blouses blanches», deuxième du nom. A la fois pour honorer la mémoire des 889 décès recensés des suites d'une infection covid depuis mars 2020, mais aussi encourager les personnels de santé à tenir bon.

Ni ambulances, ni hôpitaux ne refusent les non-vaccinés Voilà encore une information qui a nécessité une mise au point de la ministre de la Santé luxembourgeoise. La prise en charge de tous les malades, à jour de vaccination ou non, reste assurée.

Tenir bon car avec l'affolement des compteurs d'infection, la quatrième vague va forcément se traduire par des prises en charge hospitalières plus nombreuses, et donc plus de travail encore. Actuellement, déjà 72 malades du covid sont alités en soins normaux ou intensifs. Il faut remonter à sept mois en arrière pour retrouver de tels chiffres.

Sauf qu'à cette inquiétude vient s'en mêler une autre dans l'esprit de celles et ceux qui œuvrent à soigner, guérir, sauver. La brutale manifestation du 4 décembre à Luxembourg-ville, la voix de plus en plus forte des anti-vax et la difficulté à convaincre plus de gens encore à se faire vacciner contre le coronavirus sèment le trouble dans la communauté de santé. Un message qui n'est pas crié, pas scandé, juste exprimé dans ces soixante secondes de silence.

Aussi, pour les 16, 23 décembre, chacun est invité à se retrouver avec proches, amis, collègues pour respecter cet instant dans «le respect, la sérénité et la solidarité».

A tout âge 0-14 ans : la classe d'âge où le virus circule le plus actuellement, avec un taux d'incidence de 758 nouveaux cas/100.000 jeunes.33 ans : âge moyen des dépistés covid+ début décembre.64 ans : âge moyen des patients covid hospitalisés du 29 novembre au 5 décembre.

A l'avenir, cette «minute» ô combien revendicative aura lieu chaque semaine. Au lieu d'un jeudi midi sur deux. Et «toute la population est encouragée à participer chez soi, au travail, dans les rues» au mouvement, insistent les organisateurs qui ont vu que leur action provoquait des «échos réconfortants» parmi le grand public.

Un peu de calme en somme pour répondre au bruit des mouvements de contestation des choix sanitaires actuels d'ores et déjà programmés. Manifestement qui, cette fois, se fera sous l'encadrement strict de la police.







