Sam Tanson (Déi Gréng) a ouvert la porte sur un possible aménagement de la législation sur la séparation par consentement. Si l'objectif est d'alléger davantage les formalités, elle s'est par contre opposée à l'idée de commenter les décisions rendues par les juges.

La ministre songe à une adaptation de la loi divorce

Sam Tanson (Déi Gréng) a ouvert la porte sur un possible aménagement de la législation sur la séparation par consentement. Si l'objectif est d'alléger davantage les formalités, elle s'est par contre opposée à l'idée de commenter les décisions rendues par les juges.

(ER) - Interrogée sur les exigences imposées par «certains juges» dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la ministre de la Santé a rappelé, qu'en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, elle n'avait pas à «porter une appréciation sur le bien-fondé des décisions rendues par les juges ou de se prononcer sur la logique de telles décisions».

Dans sa question parlementaire, le député Roy Reding (adr) a évoqué les demandes de juges particulièrement exigeantes concernant l'inventaire du couple au moment de la séparation. Certains magistrats exigeraient notamment une évaluation de chaque objet, le solde de chaque compte bancaire ou encore des précisions sur les véhicules. «Il ne m'appartient pas non plus de donner des directives à des juges concernant l'application d'une loi», a encore précisé Sam Tanson.

Réforme du divorce: les principaux changements La réforme du divorce aura fait débat durant de nombreuses années. Après une première tentative en 2003, une nouvelle loi entre en vigueur le 1er novembre. Elle devrait notamment permettre une procédure beaucoup plus courte, de six à huit semaines.

Pourtant, la réforme du divorce par consentement mutuel, initiée par Félix Braz (Déi Gréng) et mise en place en novembre 2018, était censée faciliter la séparation en la rendant plus rapide et moins onéreuse. «Des ajustements ponctuels peuvent s'avérer nécessaires en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la loi», a toutefois reconnu la ministre. Cette dernière s'est engagée à examiner l'ensemble des remarques dans l'optique d'éventuelles adaptations de la législation.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.