L'ambassade de France a remis ce jeudi les insignes d'Officier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur à Paulette Lenert pour remercier le Grand-Duché de sa coopération pendant la pandémie de covid.

La ministre Paulette Lenert a reçu la Légion d'honneur

Thomas BERTHOL L'ambassade de France a remis ce jeudi les insignes d'Officier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur à Paulette Lenert pour remercier le Grand-Duché de sa coopération pendant la pandémie de covid.

«Vous avez permis l'accueil de patients français au Luxembourg, pour nous c'est une marque d'amitié très forte et symbolique.» Claire Lignieres-Counathe, ambassadrice de France au Grand-Duché, a remercié ce jeudi lors d'une cérémonie protocolaire à l'ambassade l'engagement du Luxembourg et de la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) pendant la crise sanitaire. Elle a rappelé qu'en avril 2020 le Luxembourg avait accueilli onze patients venus du Grand-Est dans quatre hôpitaux (CHL, Centre hospitalier de Luxembourg, Hôpitaux Robert-Schuman, CHDN et CHEM). Parmi ces patients, seul un est décédé des suites du covid.

«Être nommée Officier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur française, constitue un énorme honneur et une fierté pour moi», a déclaré avec émotion la vice-Première ministre après avoir été décorée. Elle a souligné dans son discours qu'au-delà d'un parcours individuel, il était avant tout question d'«une aventure commune qui s'inscrit dans une démarche collective». Paulette Lenert a aussi tenu à son tour à remercier la France pour son soutien dans le secteur de la santé: «La pandémie nous a rappelé l'importance et la valeur des citoyens français qui travaillent dans le secteur de la santé luxembourgeois de la santé tous les jours.»

«L'ordre prestigieux qui m'a été remis est un fruit de la solidarité mutuelle entre nos deux pays. Pour le gouvernement luxembourgeois, c'était une évidence d'aider la France», a ajouté la ministre de la Santé.

L'ambassadrice a de son côté salué une politique équilibrée de la part de la ministre Paulette Lenert entre restrictions sanitaires et préservations des activités économiques. Claire Lignieres-Counathe a aussi souligné le rôle difficile des ministres de la Santé avec la pandémie de covid: «Dans ce contexte, le fait que vous soyez toujours la personnalité préférée des Luxembourgeois force le respect et l'admiration, bravo!» Cette déclaration a fait sourire l'intéressée.

Interrogée sur une éventuelle candidature pour les législatives en 2023, Paulette Lenert a estimé qu'il est «encore trop tôt» pour se prononcer en rappelant que la crise sanitaire est loin d'être finie. «Je n'exclus rien, il y a beaucoup de décisions à prendre, mais cela revient d'abord au parti de décider qui sera tête de liste et d'en suite prendre le temps nécessaire de réfléchir si on me le demande», a expliqué Paulette Lenert. Ce mercredi lors d'un déjeuner presse, Xavier Bettel (DP) a déclaré être «plein d'énergie et d'envie» si le DP souhaite qu'il se représente.

