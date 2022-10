Les jeunes Verts et les jeunes démocrates juges insuffisantes les mesures fiscales annoncées par la Ministre de l'Intérieur, Taina Boffeding.

Construction de logements

«Trop peu, trop tard et pas assez réfléchies»

La crise du logement touche surtout les jeunes et le rêve de devenir propriétaire reste pour beaucoup un rêve en raison de l'explosion des prix et de la hausse des taux d'intérêt. Récemment, la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) a envoyé les mesures fiscales du gouvernement, longtemps demandées et attendues, sur le chemin des instances. Certains jeunes partis les jugent désormais de manière critique.

Les taxes de mobilisation sur les terrains non bâtis, sur les logements vacants ainsi que la réforme de l'impôt foncier et la limitation des avantages fiscaux en cas d'investissement dans l'immobilier sont des mesures qui ne vont pas assez loin et n'agissent pas assez vite, tant pour les jeunes démocrates (JDL) que pour les jeunes verts (Déi Jonk Gréng).

Les JDL veulent un impôt de mobilisation plus élevé

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le JDL a demandé que l'impôt de mobilisation soit augmenté à 1.000% au lieu de 75% et ce, même après la neuvième année. Elle devrait être totalement supprimée lorsque des terrains sont loués dans des zones résidentielles déjà aménagées et à faible densité d'habitation, afin d'y construire des structures temporaires telles que des tiny houses.

Entre-temps, la limite d'âge des enfants pour l'exonération de la taxe de mobilisation sur les terrains qui leur sont destinés doit être relevée de 25 à 30 ans. Déi Jonk Gréng qualifient en revanche d' «incohérent» le fait que les Jeunes Démocrates exigent une taxe de mobilisation aussi drastique tout en voulant relever la limite d'âge des enfants à 30 ans. «Cela semble bien, mais c'est finalement un avantage pour les enfants des parents qui ont de tels terrains», ont critiqué vendredi le co-porte-parole Fabricio Costa et le trésorier Georges Biever.

Lors d'une conférence de presse, ils ont salué le principe des mesures fiscales en matière de politique du logement, mais ont mis en doute leur efficacité sous le slogan «trop peu, trop tard et pas assez réfléchi» et ont demandé que des améliorations soient apportées. Ainsi, la clause sur la limite d'âge devrait être soumise à une étude. «Avec les informations dont nous disposons, elle n'apporte rien, mais sape le sens de la taxe de mobilisation», a déclaré Costa.

Il a fait référence à l'exemple de calcul du ministère. Selon celui-ci, l'impôt sur un terrain de six ares à Mersch ne s'élève plus qu'à 29 euros après dix ans, au lieu de 2.579 euros, grâce à l'abattement fiscal de la clause Kanner. 41% des terrains rapidement mobilisables seraient concernés par le fait qu'il s'agit de terrains à bâtir qui se trouvent en mains privées et que ces familles ne possèdent également que ce seul terrain en plus. „Si l'on part du principe qu'il s'agit de parents d'au moins un enfant de moins de 25 ans, on peut soupçonner qu'en raison de la clause potestative, une grande partie des terrains rapidement constructibles ne sont que très faiblement imposés“, a critiqué M. Costa, qui propose, à l'instar des jeunes démocrates, d'encourager les propriétaires à construire des structures modulaires sur de tels terrains afin de créer des logements à court terme.

L'impôt foncier n'est pas assez élevé

Selon lui, la taxe de mobilisation intervient en principe trop tard : elle ne commence qu'après cinq ans et augmente ensuite chaque année pendant cinq ans. "Cela signifie que même pour les terrains qui attendent d'être construits depuis des décennies, elle ne sera prélevée qu'en 2031", a calculé Costa, qui souhaite que l'on examine dans quelle mesure le délai de cinq ans pourrait être réduit ou suspendu pour de tels cas. La taxe doit également être suffisamment élevée pour avoir un impact. Les jeunes Verts ne veulent pas s'engager sur ce point, "difficile à déterminer".

En ce qui concerne la réforme de la taxe foncière, les critiques portent sur le fait que les propriétaires bénéficient d'un abattement fiscal pour leur résidence principale, les couples étant avantagés par rapport à un propriétaire unique. „L'abattement fiscal devrait s'appliquer par unité d'habitation. Le gouvernement parle d'individualisation dans sa politique fiscale, cette disposition n'a donc aucun sens“.

Le gouvernement parle d'individualisation dans sa politique fiscale, mais favorise les couples pour l'impôt foncier. Fabricio Costa

Déi Jonk Gréng critiquent en outre le fait que la réforme n'entraîne pas une augmentation des recettes pour les communes, alors que celles-ci pourraient bien utiliser les fonds. Il faudrait voir dans quelle mesure elle pourrait être développée sur les parcelles qui ne servent pas de résidence principale. „La réforme n'agit pas contre la crise du logement“, a constaté Costa.

Georges Biever a suggéré que les recettes de la taxe sur les logements vacants soient également versées aux communes, car celles-ci ont également la charge administrative de devoir constater les logements vacants sur la base d'une série de critères. „Elle sera prélevée à partir de 2028, c'est trop tard“, a critiqué Biever. Il a également critiqué le fait que le montant ne dépende pas de la taille du logement, les propriétaires de grands logements sont donc avantagés. Il a également demandé que les revenus locatifs provenant d'une location sociale soient davantage exonérés de l'impôt sur le revenu.

