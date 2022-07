Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur, se dit surprise que le bourgmestre Yves Wengler affirme dans le Luxemburger Wort que l'Etat n'aurait pas pris en charge les coûts des dégâts provoqués par les inondations en juillet 2021.

Dommages lors des inondations de l'été 2021

La ministre Bofferding réagit aux propos d'Yves Wengler

«Je suis d'avis que l'État luxembourgeois a fait un travail catastrophique lors de la réparation des dégâts causés par les inondations». Les propos du bourgmestre d'Echternach Yves Wengler publiés ce jeudi dans le Luxemburger Wort n'ont pas manqué de faire réagir Taina Bofferding (LSAP). Dans un communiqué envoyé à la presse ce jeudi après-midi, la ministre de l'Intérieur se dit très «surprise» par ces affirmations.

Taina Bofferding renvoie à sa réponse parlementaire du 22 juin, avec les ministres Corinne Cahen et Lex Delles (tous les deux DP) dans laquelle elle expliquait qu'à la date du 16 juin, 32 demandes ont été effectuées par des communes et une d'un syndicat. A cette date, sept communes et un syndicat ont été indemnisés à hauteur de près de 1,4 million d'euros.

«Les remarques du bourgmestre sont non justifiées»

La ministre de l'Intérieur rappelle dans le communiqué que les communes et les syndicats avaient encore jusqu'au 1ᵉʳ juillet pour transmettre leur demande. La ministre socialiste indique qu'après analyse, la facture envoyée par la commune d'Echternach a été soit transmise sans le mandat obligatoire de paiement ou que le dossier était incomplet. Ces hypothèses expliqueraient pourquoi la Ville d'Echternach n'a pas encore été indemnisée.

Le ministère de l'Intérieur rappelle également que Taina Bofferding s'est déplacée sur le terrain pour aller à la rencontre des personnes et des responsables communaux touchés par les inondations: «Les propos de la ministre à l'époque, à savoir que les communes peuvent compter sur elle et que le ministère les aiderait avec des subsides ciblés, sont encore et toujours d'actualité, à condition de respecter les procédures. Pour cette raison, les remarques du bourgmestre d'Echternach doivent être rejetées comme non justifiées.»

Dans le Luxemburger Wort, Yves Wengler regrettait pour sa part que les autorités s'accrochent à des procédures d'autorisation, alors qu'il s'agit selon lui de fournir une aide non bureaucratique en cas de catastrophe.

