Une manière originale de découvrir ou redécouvrir le dernière période minière du site ayant eu lieu de 1938 à 1944.

Luxembourg 2 min.

Tourisme au Luxembourg

La mine de Stolzembourg en réalité virtuelle

Simon MARTIN Une manière originale de découvrir ou redécouvrir le dernière période minière du site ayant eu lieu de 1938 à 1944.

Cachés dans l'une des nombreuses vallées de la région de l'Our, non loin de Stolzembourg, se trouvent les vestiges de l'ancienne et unique mine de cuivre du Luxembourg. Les gisements de cuivre considérables ont attiré de nombreux investisseurs dans cette région isolée au cours des siècles passés et ont permis l'exploitation de la mine jusqu'en 1944.

A Petite-Rosselle, plongée dans l'univers des mineurs Esch-Belval est l'exemple le plus abouti d'une reconversion de friche industrielle. En Grande Région, d'autres sites connaissent, plus modestement, une seconde vie culturelle et touristique. Notre série se termine dans l'Est de la Moselle.

Ça, c'est pour le côté histoire, car aujourd'hui, le site est devenu un haut-lieu du tourisme luxembourgeois où il est notamment possible de retracer le quotidien des anciens mineurs au cours d'une visite guidée de l'ancienne mine de cuivre. Outre cette excursion souterraine, un musée exposant les particularités géologiques de la région, ainsi que l'histoire du site et des techniques d'extraction utilisées, est également ouvert au public.

Un voyage de 70 ans en arrière

Mais ce n'est pas tout puisque depuis peu, les visiteurs de la mine ont aussi la possibilité de remonter le temps et d'effectuer un voyage au siècle précédent au moyen de la réalité virtuelle. Les nouveaux casques de réalité virtuelle installés au musée offrent en effet la possibilité de remonter plus de 70 ans dans le passé et de se plonger dans le travail quotidien des mineurs, et ce, grâce à un travail très précis de numérisation.

Il vous sera notamment possible d'explorer des bâtiments extérieurs du site ainsi que la tour d'extraction, ceux-ci ayant été détruits après la Seconde Guerre mondiale. Les bureaux et les ateliers ont par ailleurs été animés numériquement.

Un hub européen du Metaverse au Luxembourg Le SnT de l'Université de Luxembourg a annoncé une relation stratégique pour développer cette expérience ambitieuse qui en est encore à ses balbutiements.

Cette initiative originale, on la doit donc au Syndicat d'initiative de Stolzembourg qui s'est associé avec l'entreprise luxembourgeoise et expert en visualisation 3D interactive «Vizz». «Le défi de ce projet résidait dans le nombre extrêmement limité de photographies et de documents documentant l'architecture et la fonctionnalité des bâtiments et installations qui n'existent plus. Nous avons néanmoins réussi à créer une représentation authentique et photoréaliste de l'ensemble du site minier à l'aide des dernières technologies 3D», note Mathias Keune, PDG de Vizz.

Des visites guidées tous les jours

Pour Fernand Zanter, président du Syndicat d'initiative de Stolzembourg, cette technologie permet de «plonger le visiteur dans un monde oublié, qui n'existe malheureusement plus en grande partie dans la réalité».

Rappelons de ce fait que des visites guidées de la mine de cuivre sont organisées de Pâques à fin octobre, les dimanches et jours fériés. Pendant la saison touristique, de mi-juillet à fin août, des visites guidées sont prévues tous les jours. Il est obligatoire d’acheter les tickets sur www.stolzembourg.lu ou sur www.visit-eislek.lu, le rendez-vous est fixé à 14h au musée qui se situe rue Principale 5A à Stolzembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.