Jugement au Luxembourg

La mère de Bianka condamnée à 30 ans de prison

Maximilian RICHARD Rien ne permet de penser que Bianka est encore en vie. Le tribunal a jugé que Sarah B. est responsable de la mort de sa fille.

Où est la petite Bianka? Cette question n'aura probablement jamais de réponse complète. Aucune trace de l'enfant n'a été retrouvée depuis l'été 2015. Malgré tous les efforts, les enquêteurs n'ont pas réussi à retrouver le nouveau-né. Ils n'ont pas non plus trouvé de cadavre.

La grand-mère de Bianka décrit des liens familiaux brisés Une connaissance de l'accusée a fait des observations inquiétantes. La mère de l'accusée n'a jamais vu Bianka.

Selon l'enquête, rien ne permet de penser que la petite fille est encore en vie. L'hypothèse la plus probable est que Bianka est morte en 2015 à l'âge de quelques jours et que sa mère est responsable de la mort de l'enfant. Non seulement les autorités d'enquête criminelle, mais aussi les juges de la 13e chambre criminelle en sont convaincus. Ils ont condamné Sarah B. à 30 ans de prison.

C'est bien plus que ce qu'avait réclamé le procureur dans son réquisitoire. Celui-ci avait demandé une peine de 15 ans d'emprisonnement, évoquant «un drame sans précédent».

Une accusée absente

Le verdict crée une jurisprudence importante. Les condamnations pour un meurtre sans cadavre sont exceptionnelles, même à l'étranger. Les charges retenues par les juges ne sont pas encore claires. Le verdict écrit n'est pas encore disponible. Les chefs d'accusation étaient les suivants: meurtre, homicide involontaire et lésions corporelles ayant entraîné la mort.

En décembre, le représentant du ministère public avait souligné dans sa plainte pénale que les enquêtes ne fournissaient pas de preuves de l'intention de tuer. Cependant, l'accusée avait privé sa fille des soins et de la nourriture essentiels à sa survie. Comme on pouvait s'y attendre, l'accusée de 39 ans n'était pas présente lors du prononcé de la sentence. Elle ne s'est pas non plus présentée aux audiences du tribunal en décembre. Le verdict n'est pas encore définitif. Toutes les parties ont 40 jours pour faire appel.

Une vie courte

«Nous avons une mère qui a fait tout ce qu'elle pouvait faire de mal», a souligné le représentant du procureur en décembre. D'après les enquêtes, Sarah B. habillait Bianka de façon peu soignée, ne lui donnait pas une nourriture suffisante et inadéquate et la gardait dans des conditions peu hygiéniques. Il y avait également des indications de consommation de drogues et d'alcool par la mère.

Bianka est officiellement portée disparue depuis début juillet 2015. Fin juin, un juge des mineurs a ordonné que l'enfant, née le 6 juin 2015, soit placée au centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Sarah B. avait déjà été prise en charge par les services sociaux pendant sa grossesse en raison de sa situation difficile. Peu après la naissance de Bianka, la femme a attiré l'attention des travailleurs sociaux en raison de son manque de soins pour sa fille.

Le retrait de la garde est arrivé trop tard pour Bianka C'est à neuf jours que Bianka a été vue pour la dernière fois. Un travailleur social avait constaté une raison d'intervenir. La décision du tribunal pour enfants est arrivée trop tard.

Sarah B. est restée introuvable pendant des jours, mais lorsqu'elle a finalement ouvert la porte aux agents du service de protection de l'enfance de la police judiciaire le 3 juillet, il n'y avait aucune trace de Bianka. La mère a refusé de donner toute information sur l'endroit où se trouve sa fille. Un silence que même 14 mois de détention n'ont pu briser.

Bianka a vraisemblablement été vue pour la dernière fois le 15 juin, soit neuf jours après sa naissance. Des témoins affirment avoir vu l'accusée dans la région de l'étang appelé «Am Wäissebrill», entre Pétange et Linger. On dit qu'elle avait un comportement suspect et qu'elle tenait un bébé enveloppé dans un tissu rouge. Peu de temps après, l'enfant n'était plus avec elle.

Cependant, une connaissance de l'accusée a fourni aux enquêteurs des indices importants indiquant que Bianka n'était plus en vie avant le 15 juin. Celle-ci avait constaté de ses propres yeux que la mère de famille ne nourrissait pas le bébé et n'avait pas changé sa couche. Bianka semblait endormie et ne faisait aucun bruit.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Simon Martin)

