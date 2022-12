La mère accusée de meurtre absente au tribunal

L'ouverture du procès de la fillette disparue il y a sept ans a été brève. La recherche de la vérité devra attendre un jour de plus.

Qu'est-il arrivé à la petite Bianka en été 2015 ? C'est la question sur laquelle se penche actuellement la 13e chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'ouverture du procès a toutefois été brève mardi. La procédure judiciaire dans une autre affaire avait pris plus de temps que prévu la semaine dernière et devait encore être menée à terme.

Ainsi, dans le cas de Bianka, seules des questions de procédure et d'organisation étaient au programme. Une quinzaine de témoins, d'enquêteurs et d'experts doivent témoigner devant le tribunal d'ici la semaine prochaine. Mercredi prochain, des officiers de la police judiciaire présenteront les résultats de leurs investigations.

La mère aurait tué son enfant avec préméditation

Peu après sa naissance, Bianka avait disparu durant l'été 2015 et malgré d'énormes efforts de recherche, le nourrisson n'a jamais été retrouvé. Le parquet s'attend toutefois au pire. La mère de l'enfant aurait agi avec préméditation et est accusée en premier lieu de meurtre. Sarah B., 39 ans, aurait maltraité et négligé sa fille, un bébé prématuré, à tel point qu'elle a fini par mourir.

La femme, qui a été placée en détention provisoire entre juillet 2015 et septembre 2016, n'a toutefois pas comparu devant le tribunal. Elle ne s'est pas fait non plus représenter par un avocat. Son colocataire de longue date, qui doit témoigner, a déclaré qu'elle était malade.

La juge qui préside ce procès a déjà clairement indiqué que la procédure judiciaire aurait lieu, même en l'absence de l'accusée. Il en résultera une conduite unilatérale du procès.

