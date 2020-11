La baisse des revenus pour de nombreux ménages va peser sur le budget de nombreuses familles. Aussi les organismes d'aides sociales invitent les foyers à se montrer vigilants sur la gestion de leurs dépenses.

La menace du surendettement des ménages plane

(pj avec Mara Billo) La crise covid entraînera-t-elle une augmentation des cas de surendettement ? Car si le large recours au chômage partiel a permis à nombre de personnes de ne pas perdre leur emploi, la diminution des revenus entrâiné par cette prise en charge inédite (-20%) met certains ménages en difficulté. D'autant plus que, comme l'estime Herbert Eberhard, directeur de l'agence de crédit Creditreform, 10 à 15% de la population luxembourgeoise étaoit déjà en position de surendettement avant l'apparition du virus, le lockdown, etc.

Les banques devront limiter les crédits immobiliers L'Etat veut protéger les particuliers du surendettement lié à l'achat d'un bien, et les banques de l'effondrement de la bulle spéculative. A compter du 1er janvier 2021, serrage de ceinture concernant le montant des emprunts possibles.

Parmi les causes les plus fréquentes de surendettement, on trouve le chômage et la maladie. Des situations généralement inévitables. «Mais dans 20 à 30% des situations, il s'agit de personnes vivant au-dessus de leurs moyens», analyse le spécialiste. Avec cette particularité propre au Luxembourg : dans de nombreux dossiers de surendettement, le débiteur a contracté un prêt personnel surévalué en Belgique.

Pour le ministère de la Famille, difficile d'estimer aujourd'hui le risque de basculement vers plus de non-remboursement de dettes. Au-delà des difficultés actuelle, l'administration analyse le phénomène comme un «processus rampant». Du coup, «les conséquences possibles de la crise sur le surendettement des particuliers ne se feront donc probablement pas sentir avant plusieurs années», indique le ministère. «Quelqu'un qui se retrouve au chômage aujourd'hui ne sera pas surendetté demain», reprend Herbert Eberhard.

Pas de signes inquiétants

Certains indicateurs témoignent qu'effectivement le contre-coup de la baisse du dynamisme économique au pays n'a pas encore fait trop de ravages. Au 23 novembre 2020, on ne relevait ainsi que 2% de faillites en plus par rapport aux chiffres 2019. Rien de significatif. Même du côté de la Ligue médico-sociale (dont une des activités porte sur la prise en charge des familles en difficultés financières), le flux attendu de dossiers n'a pas eu lieu. Et Christian Schumacher de témoigner même que, cette année, la Ligue devrait même traiter un quart de situations délicates que l'an passé. Pour 2020. 146 demandes de rendez-vous ont été enregistrées auprès de la Ligue jusqu'à présent, contre environ 200 sur douze mois.

Toutefois le représentant de la Ligue médico-sociale ne cache pas ses préoccupations. Les aides covid masquant sans doute des situations qui ne demandent -hélas- qu'à empirer sitôt ces soutiens coupés... La durée de la crise influencera forcément sur le nombre de défaillances de ménages comme d'entreprises. La pandémie n'agissant la plupart du temps que comme un «accélérateur» des problèmes.

Le gel des loyers prolongé jusqu'à l'été Alors que la deuxième vague de covid-19 bat son plein, le gouvernement a décidé, vendredi, de maintenir l'interdiction d'augmenter les loyers à usage d'habitation jusqu'au 30 juin 2021.

Pour les consommateurs endettés, le Luxembourg dispose de diverses mesures d'accompagnement. Avec même une procédure de règlement des dettes clairement définie, en trois phases: la tentative de règlement extrajudiciaire, la procédure judiciaire de règlement des dettes et l'insolvabilité privée.

Au 31 décembre 2019, 178 cas de surendettement étaient actifs dans le cadre de la phase 1. «Nous n'avons pas de données sur les cas de surendettement actif des phases 2 et 3, car il s'agit de phases judiciaires dont nous n'avons pas connaissance», explique une porte-parole du ministère de la Famille.

Depuis 2014, 457 demandes d'approbation de la procédure de règlement de la dette ont été enregistrées au Grand-Duché. Et chaque année, entre 45 et 85 nouveaux dossiers sont ajoutés, 51 pour cette année, donc rien de préoccupant, pour l'heure.

En cas de problèmes financiers croissants, les particuliers doivent réagir au plus vite et ne pas se laisser noyer par les factures et les demandes de remboursement, prônent les experts financiers. Et chacun d'insister sur l'utilité que chaque citoyen se forme à la gestion de son budget personnel. La CSSF a d'ailleurs initié des formations en ce sens. C'est le moment de s'y intéresser.



