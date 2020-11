Si une dernière réunion de conciliation est prévue mardi après-midi entre la direction et l'OGBL, le syndicat se dit pessimiste et prêt à réagir.

La menace d'une grève plane au-dessus de Guardian

(ASdN) - Un mois après l'annonce d'un plan social, la tension monte au sein de Guardian Luxguard. Alors qu'une dernière réunion entre la direction du fabricant de verre et l'OGBL est prévue mardi après-midi, le premier syndicat du pays affirme dans un communiqué n'avoir que «peu d’espoir» quant à une résolution de ce conflit.

Une non-conciliation serait alors «synonyme d'ouverture du droit de grève», rappelle l'OBGL. Et la menace se faisant de plus en plus ressentir, le syndicat affirme ainsi avoir «d’ores et déjà déclenché ses procédures statutaires» en vue d’une telle grève dans l’entreprise.



Guardian revoit sa position et annonce un plan social L'OGBL et la délégation du personnel de Luxguard II ont été informés ce mardi que la direction de l’entreprise comptait finalement procéder à un licenciement collectif. 49 personnes sont concernées par cette mesure.

Pour rappel, la direction souhaite mettre en place un plan social, malgré la signature d'un plan de maintien dans l'emploi le 31 août dernier. Une décision «inacceptable» aux yeux de l'OGBL pour qui une telle procédure de licenciement ne laisserait en effet «pas la moindre chance de réussite» au plan de maintien dans l'emploi.

Au total, 49 employés sont ainsi menacés par ce plan social. Soit près de 10% des 453 salariés de la firme implantée au Grand-Duché depuis 39 ans et dont les sites de Bascharage et Dudelange ont fusionné en août dernier.

