Près de neuf habitants du Grand-Duché sur dix sont partis en voyage au cours de l'année 2018, selon les chiffres du Statec. Si en hiver, de nombreux résidents se rendent en Autriche pour les sports d'hiver, cet été, la destination la plus prisée est le bassin méditerranéen, côté européen.

La Méditerranée attire les résidents pour les vacances

Amélie Pérardot - Plages de sable fin, cocotiers et eau turquoise. Cet été, les résidents luxembourgeois ont craqué pour les bords de la Méditerranée, du côté de l'Europe du Sud plus précisément, selon les données fournies par les compagnies LuxairTours, Emile Weber et Voyages Flammang. L'Espagne, la Grèce et l'Italie sont ainsi les destinations phares des vacanciers, selon ces trois acteurs majeurs du tourisme.

Ce top 3 des points de chute de l'été 2019 n'inclut pas le Portugal. Certes. Pourtant de très nombreux résidents sont déjà ou vont retourner dans leur maison familiale, en Algarve, près de Porto et autres provinces autour de Lisbonne. Mais ils s'y rendent par leurs propres moyens ou en bus. De nombreux bénéficiaires du congé collectif, du 15 juillet au 15 août, mettent ainsi cap au sud, sans forcément passer par les tour operators traditionnels.

Mais si neuf habitants du Grand-Duché sur dix se rendent en Europe pour leurs congés, selon les chiffres du Statec, certains pays de l'autre côté de la Méditerranée regagnent de l'intérêt en cette année 2019.

Brexit oblige

Printemps arabe et autres instabilités politiques obligent, la Turquie n'était plus dans le top des destinations. La voilà qui remonte peu à peu le classement des lieux phares des vacanciers du Grand-Duché. Selon les chiffres Luxair, le voyagiste a même «gagné près de 25.000 clients sur cette destination, par rapport à 2018», indique Alberto Kunkel, directeur de LuxairTours. Une tendance observée également du côté d'Emile Weber, mais qui ne souhaite pas communiquer ses données.

D'autres destinations, par contre, font grise mine cette saison. C'est notamment le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, les touristes ayant visiblement du mal à vouloir s'y rendre depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump dans le premier cas, et depuis le vote favorable au Brexit pour le second.

Les Pro-Brexit auront eu un mauvais effet sur les touristes luxembourgeois, moins enclins à découvrir la Grande-Bretagne. Photo: AFP

Deux événements qui ont fait chuter le nombre de clients de moitié, au départ du Luxembourg vers ces destinations, selon les données fournies par Cruisopolis, via son directeur Marc Barnish.

9 résidents sur 10 en voyage en 2018

Si les habitants du Grand-Duché sont attentifs à leurs pays de destination, ils s'avèrent moins regardants question dépenses. Le budget moyen pour les vacances estivales correspond environ à 1.100 euros/personne, selon les chiffres transmis par LuxairTours et Voyages Flammang. Pour un voyage d'une semaine à 20 jours, chaque résident est même prêt, d'après Cruisopolis, à débourser jusqu'à 3.500 euros.



A noter que, pour les Luxembourgeois, la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé en période de vacances, selon les données du Statec, suivie de l'avion. Rien d'étonnant donc à ce que le Findel ait dépassé, l'an dernier la barre des quatre millions de passagers.