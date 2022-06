Le Centre hospitalier du Nord a dû fermer ses portes pendant deux mois à cause d'un manque temporaire de spécialistes.

Deux mois de fermeture temporaire

La maternité d’Ettelbruck rouvre ce mercredi

Après deux mois de fermeture temporaire, la maternité d'Ettelbruck a pu enfin rouvrir ses portes ce mercredi 1er juin à 6 heures du matin. Pour rappel, le conseil d'administration du Centre hospitalier du Nord avait annoncé la fermeture de la maternité le dimanche 3 avril dans la soirée.

La raison de cette décision s'expliquait par un manque temporaire de médecins spécialistes pour assurer le bon fonctionnement de la maternité. Les anesthésistes avaient fait pression sur l'hôpital en exigeant qu'une solution conforme à la loi sur les hôpitaux soit trouvée au plus tard le 31 mars et que des pédiatres soient disponibles.

Une collaboration avec le CHL

En effet, la loi exige pour une maternité qui compte moins de 1.500 naissances par an que des gynécologues et des anesthésistes soient disponibles 24 heures sur 24 pour les soins aux femmes enceintes et aux parturientes, ainsi que des pédiatres pour les nouveau-nés qui soient disponibles sur appel. Ils doivent être présents «dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité». Pendant cette fermeture, «les accouchements prévus au CHdN ont été déviés vers les maternités de Luxembourg-ville», rappelle l'établissement hospitalier.

Pour résoudre le problème de la maternité d'Ettelbruck, une collaboration avec le CHL a été mise en place. Un système a été en l'occurrence développé pour permettre aux experts d'intervenir par vidéo depuis la capitale en cas d'urgence.

Dans un communiqué envoyé mardi en fin de journée, le CHdN indique avoir établi un ensemble de mesures «en partenariat avec la direction du CHL et le service national de néonatologie intensive du CHL» pour «garantir la prise en charge néonatale au CHdN». L'hôpital du Nord déclare avoir mis en place un «concept visant à assurer la sécurité du nouveau-né qui associe plusieurs mesures allant de l'équipe formée à la réanimation immédiate de l'enfant présente sur place, à la télé-expertise avec le service de néonatologie du CHL, jusqu'au transfert en néonatologie intensive du CHL en cas de besoin.»

Le directeur général du CHdN dit être «très heureux et soulagé» de voir que la maternité d'Ettelbruck rouvre enfin. Cette dernière enregistre environ 800 naissances par an.

