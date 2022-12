Après une parenthèse de deux ans, la marche pour les droits humains, organisée par Amnesty International Luxembourg, reprend son chemin ce samedi dans la capitale. Entretien avec le directeur de l'ONG, Olivier Pirot, avant la manifestation.

La marche pour les droits humains fait son retour

La marche des droits humains d'Amnesty International se déroule ce samedi 10 décembre. Et ce, après une pause de deux ans...

Olivier Pirot, directeur général d'Amnesty International Luxembourg: «C'est un retour, effectivement! En 2020, il y avait les restrictions sanitaires et c'était, somme toute, assez logique de ne pas mettre en danger finalement la santé des gens. L'an passé, c'était une situation un peu particulière: notre décision d'annuler était liée aux événements qui ont eu lieu à Luxembourg, notamment l'envahissement du marché de Noël. Notre marche est familiale et nous avons la responsabilité de ne pas mettre les participants dans des situations qui peuvent dégénérer, surtout qu'il s'agissait d'événements dont on n'a pas l'habitude à Luxembourg.»

La marche de samedi a pour but de mettre en lumière la situation de 13 personnes opprimées à travers le monde. Pouvez-vous nous en dire plus?

«Notre marche a lieu depuis longtemps et nous la plaçons toujours dans le cadre de la campagne Write for rights, Écrire pour les droits, qui existe depuis 2001 au niveau international et qui est présente dans plus de 200 pays et territoires. Chaque année, nous choisissons un certain nombre de personnes ou de groupes de personnes qui sont représentatifs de combats que nous menons de manière transversale et que l'on met ainsi en lumière. Ce sont des cas parmi des centaines d'autres.»

Les 13 personnes soutenues en 2022 • Alexandra Skotchilenko (Russie), emprisonnée pour s’être opposée à l'agression de l'Ukraine par la Russie.

• Chow Hang-Tung (Chine), emprisonnée pour avoir défendu le droit au souvenir des victimes de la répression de la place Tiananmen.

• Dorgelesse Nguessan (Cameroun), emprisonnée pour avoir participé à une manifestation pacifique en faveur d'un avenir meilleur pour sa famille et son pays.

• Joanah Mamombe, Netsai Marova et Cecillia Chimbiri (Zimbabwe), battues et emprisonnées pour avoir manifesté contre le gouvernement.

• Luis Manuel Otero Alcántara (Cuba), artiste emprisonné pour avoir défendu la liberté d'expression.

• Nasser Zefzafi (Maroc), 20 ans de prison pour s'être exprimé ouvertement en faveur des droits humains.

• Shahnewaz Chowdhury (Bangladesh), risque la prison pour une publication sur Facebook concernant l'ouverture d'une centrale à charbon dans son village.

• Vahid Afkari (Iran), torturé et emprisonné pour avoir manifesté.

• Yren Rotela et Mariana Sepúlveda (Paraguay), militantes LGBTQIA+, veulent la reconnaissance officielle de leur identité, et non de celle que la société leur impose.

• Zineb Redouane (France), décédée après avoir été blessée au visage par une grenade lacrymogène que la police a tirée au moment où elle fermait sa fenêtre. Il est possible de signer les pétitions en faveur de ces personnes directement sur le site d'Amnesty International Luxembourg.

Concrètement, comment cette manifestation va-t-elle se dérouler?

«Il y a un premier temps avec la marche familiale, qui partira à 17h30 de la place d'Armes et sillonnera le centre-ville durant une quarantaine de minutes. Le but est de montrer l'attachement aux valeurs qui sont portées par les droits humains et, donc, de mettre en avant ces treize personnalités. Puis, dans un second temps, nous invitons les participants à nous rejoindre pour un atelier d'écriture de lettres, toujours dans le cadre de cette campagne Écrire pour les droits, destinées des cibles gouvernementales ou oppressantes qui privent les personnes de leurs droits humains.

Cela peut paraître naïf de faire ces courriers mais en 2021, ce sont quand même plus de 4,5 millions de lettres qui ont été envoyées. Olivier Pirot

Avec ces courriers, il y a un effet de masse très important et des situations peuvent changer à la suite de ces campagnes. Par exemple, le Luxembourg a accueilli récemment Germain Rukuki, qui faisait partie de la campagne il y a deux ans. Il était condamné à une peine de 32 ans de prison au Burundi, mais a été libéré après quatre ans parce qu'en fait - les autorités l'ont admis - il n'aurait jamais dû aller en prison.»

Au-delà de cette marche de samedi et de cette campagne que vous menez, quelle est la situation des droits humains dans le monde?

«Notre dernier rapport, publié en début d'année, montrait une tendance, liée notamment au covid-19, de renforcement des inégalités, et d'utilisation de cette pandémie - par des gouvernements qui mettaient déjà à mal les droits humains - comme une excuse pour renforcer encore leur sévérité. Au début de cette année, la pression du covid s'est relâchée, mais ces gouvernements n'ont pas desserré leur étau à l'encontre des personnes qui voulaient que leurs droits soient respectés.

En Afghanistan,le combat mené depuis 20 ans pour les droits humains, et en particulier ceux des femmes, a été balayé en quelques mois par les talibans. Olivier Pirot

Et puis 2022 a aussi très mal commencé avec la guerre en Ukraine, l'invasion d'un pays souverain au mépris total du droit international. Et comme toujours dans les conflits, les civils en payent le prix le plus cher. Amnesty International est sur place depuis le début et documente les violations à l'encontre des populations sur le territoire ukrainien, avec l'idée de pouvoir demander que des comptes, à un moment donné, à ceux qui perpétuent ces violations. Dernièrement, nous avons encore rédigé deux rapports qui démontrent que des populations sont déplacées de manière forcée, avec des enfants mineurs qui sont séparés de leurs familles.

On peut aussi évoquer la situation en Afghanistan, où le combat mené depuis 20 ans pour les droits humains, et en particulier ceux des femmes, a été balayé en quelques mois par les talibans. Ils ont complètement détruit le système qui protégeait, ou tout du moins essayait de protéger, les femmes afghanes qui sont victimes de violences dans le milieu familial.»

Vous avez évoqué l'Ukraine, l'Afghanistan. Mais qu'en est-il plus près de nous, au Luxembourg et dans les pays frontaliers?

«On peut d'abord parler de pays de l'Union européenne. On doit être très attentifs quand on voit les lois prises en Hongrie ou encore en Pologne, où la Cour constitutionnelle a, de nouveau, déclaré que la Charte européenne des droits humains était incompatible avec la Constitution polonaise. Cela pose quand même question, on parle d'un pays qui est ancré dans l'Europe depuis de nombreuses années maintenant.

La force publique devrait pouvoir garder raison et répondre d'une manière appropriée. Ce n'est pas toujours le cas. Olivier Pirot

En France, sans connaître en détail la situation et sans vouloir marcher sur les plates-bandes de la section française d'Amnesty International, il y a une problématique d'adéquation de la réponse policière lors des manifestations. Certaines sont pacifiques et d'autres moins, c'est vrai, mais la force publique devrait pouvoir garder raison et répondre d'une manière appropriée. Ce n'est pas toujours le cas. Le cas de Zineb Redouane (décédée en 2018 après avoir été blessée au visage par une grenade lacrymogène que la police a tirée au moment où elle fermait sa fenêtre, au passage d'une manifestation de Gilets jaunes, NDLR) en est une illustration, puisqu'elle ne participait même pas à une manifestation.

En Allemagne, on vient d'apprendre qu'un complot d'extrême droite avait été déjoué, et cette montée de l'extrémisme n'augure rien de bon pour les droits humains. Parce que derrière, on sait qu'il y a souvent des politiques ou des discours en faveur du renforcement des inégalités.

Au Luxembourg, il y a un problème de sans-abrisme très important, et donc d'accès aux soins et aux droits les plus élémentaires pour ces populations défavorisées. Olivier Pirot

Enfin, au Luxembourg, on a quand même la chance d'être dans une situation bien meilleure que dans beaucoup d'autres pays européens. Mais il reste des points de vigilance, par exemple un problème de sans-abrisme très important, et donc d'accès aux soins et aux droits les plus élémentaires pour ces populations défavorisées. Par ailleurs, le Luxembourg est membre du Conseil des droits de l'homme et, en ce sens, il y a toute une discussion au Grand-Duché sur le devoir de vigilance des entreprises. On pourrait imaginer, et c'est le souhait d'une grande partie de la population, que le Luxembourg se conduise en bon élève et décide de prendre une législation nationale, soit un peu leader sur cette thématique-là.»



