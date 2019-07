La majorité réplique après le coup d'éclat à la Chambre

Pressematdeelung vun @dp_lu, @lsap_lu & @deigreng



"Dëst Verhale weist, datt et der CSV an der ganzer Oppositioun eenzeg an eleng em parteipolitescht Geplänkels geet amplaz ëm d’Saach." https://t.co/94mehBME5P pic.twitter.com/dgM1KQGapz