«La majorité DP-CSV a préféré éviter les grands défis»

A mi-législature, Déi Gréng reproche à la coalition au pouvoir son manque d'engagement écologique à Luxembourg-Ville. Dans le collimateur de l'opposition, la mobilité douce, la qualité de l'enseignement et la protection du climat.

(JFC, avec Jeff Wiltzius) - Réunie ce jeudi afin de faire le bilan de la situation dans la capitale à mi-législature, la fraction Déi Gréng du conseil communal dresse un constat plutôt morose. «La majorité DP-CSV a préféré éviter les grands défis plutôt que les relever de manière durable», estime ainsi François Benoy (Déi Gréng). Le conseiller communal vise en particulier la mobilité douce, l'éducation et la protection du climat. «Nous vivons dans une ville d'une grande complexité», poursuit le chef de la fraction Déi Gréng qui juge que «le conseil échevinal n'utilise pas toutes les ressources dont il dispose».

S'agissant de mobilité, les Verts regrettent le manque d'initiatives de la majorité. La principale fraction d'opposition pointe l'occasion ratée de relier au centre-ville les différents quartiers par des pistes accessibles aux piétons et aux cyclistes. «Nous voulons une ville dans laquelle il est possible de se rendre au travail, dans les magasins ou à l'école à vélo ou à pied sans aucun souci de sécurité», souligne François Benoy. En outre, alors que pendant le confinement de nombreuses villes en ont profité pour créer des pistes cyclables temporaires, il n’en a rien été à Luxembourg-ville.

Déi Gréng veut une capitale «dans laquelle il est possible de se rendre au travail, dans les magasins ou à l'école à vélo ou à pied sans aucun souci de sécurité» Photo: Pierre Matge

En particulier, Déi Gréng demande que la rue du Fossé, temporairement transformée en zone piétonne jusqu'à fin septembre, soit définitivement interdite à la circulation. De plus, la zone piétonne au centre de la capitale devrait être agrandie selon le parti d'opposition. Dans l'esprit d'une mobilité douce, les Verts réclament un concept spécifique pour chaque quartier, que les enseignants, les parents et les enfants pourraient contribuer à façonner. «Chaque enfant devrait pouvoir aller à l'école en toute sécurité et de manière autonome», dit Déi Gréng.

Autre cible de la principale fraction d'opposition: la qualité des établissements d'enseignement urbains, susceptible d'«être améliorée». A l'initiative des Verts, une enquête de satisfaction va être conduite auprès des parents. Car, bien que les élus aient émis quelques suggestions dans le but de mieux relier les deux espaces éducatifs que sont l'école et le foyer,«le collège échevinal manque de détermination», clame Christa Brömmel.

Par ailleurs, les Verts demandent que la Ville de Luxembourg affirme d'urgence ses ambitions en matière de protection du climat. La rénovation énergétique des 800 bâtiments communaux et l'expansion des systèmes photovoltaïques sont «trop lentes» à leur goût. La moitié de ce «gros potentiel» ne possède pas encore de passeport énergétique, et la politique de rénovation «stagne». «Il existe pourtant un cadastre solaire, qui n'est pas utilisé», selon la conseillère communale Linda Gaasch.

En outre, le collège échevinal n'a pas élaboré de stratégie pour la protection du climat. Ainsi, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, qui ont pourtant été portés à 55% au niveau national à l'horizon 2030, n'ont pas été élevés au-delà de 40% pour la capitale. Or, Déi Gréng attend du collège qu'il «prépare la ville pour l'avenir» et qu'il «donne l'exemple avec des projets innovants, participatifs et durables».

