Le ministère de la Santé a fait le point sur la situation épidémiologique dans son dernier bulletin hebdomadaire. Il en ressort que plus de la moitié des personnes hospitalisées pour une infection au covid-19 ne sont pas vaccinées.

La majorité des patients hospitalisés sont non vaccinés

Ce mercredi était à marquer d'une pierre blanche. En effet, en ce 29 décembre, le monde a atteint de nouveaux records de contamination sur la semaine écoulée, avec plus de 935.000 cas de covid-19 détectés chaque jour en moyenne du 22 au 28 décembre, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de bilans officiels.

Au Grand-Duché, la quatrième vague se poursuit sans pour autant être responsable d'une augmentation fulgurante des cas. Le rapport épidémiologique hebdomadaire de la Santé note d'ailleurs qu'entre le 20 et le 26 décembre derniers, une baisse du nombre de personnes testées positives à la covid-19 a été constatée, passant de 2.727 à 2.688 cas (-1%). Le rapport évoque également une baisse du nombre d'admissions à l'hôpital. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au virus est de 32,9 ans.

Parmi les hospitalisations, 29 patients sur 47 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés tandis que 18 d'entre eux avaient un schéma vaccinal complet. Du côté des unités de soins intensifs, la différence est encore plus marquée. Ainsi, 13 patients sur 19 n'étaient pas vaccinés. Au total, une majorité des personnes hospitalisées n'ont pas reçu un schéma de vaccination complet. Rappelons pourtant que les personnes non vaccinées ont plus de deux fois plus de risque d'être infectées que les personnes ayant reçu le sérum anti-covid.

Une baisse a été constatée au niveau de la campagne de testing, plus que probablement en raison des fêtes de fin d'année. Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 20 au 26 décembre a diminué de 30.922 à 25.070.

Pour la semaine du 20 au 26 décembre, six nouveaux décès en lien avec le covid-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 85 ans. Une donnée en augmentation par rapport à la semaine précédente où la moyenne atteignait 78 ans.

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif a diminué à 0,92 (1,00 la semaine précédente), ce qui tend à signifier que la propagation du virus commence à ralentir. Toutefois, le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 8,82% à 10,72%.

Question vaccination, la semaine dernière, 31.520 doses ont été administrées au total. 2.940 personnes ont reçu une première dose, 1.834 une seconde et 26.746 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 28 décembre à 1.057.002. Au total, 442.896 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 80% par rapport à la population vaccinable.

Rappelons que depuis le 23 décembre, les enfants âgés de 5 à 11 ans ont la possibilité de se faire vacciner volontairement dans les trois centres de vaccination Victor Hugo, Esch-Belval et Ettelbruck. Une vaccination qui ne peut cependant pas s'effectuer dans des spots de vaccination temporaires. L'enfant doit par ailleurs être accompagné par un représentant légal.

Le rendez-vous peut être pris sur www.impfen.lu moyennant le numéro de la carte de sécurité sociale de l'enfant. La vaccination pourra aussi être réalisée par certains pédiatres. La liste des pédiatres participant à la vaccination des enfants sera publiée sous peu sur ce même site

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

La liste de tous les nouveaux spots de vaccinations, qui grandit de jour en jour et qui est actualisée de façon continue, peut être consultée à partir du site web se présentant sous un nouveau design : https://impfen.lu. À noter que les heures d'ouverture des centres de vaccination et stations pop-up ainsi que la helpline sont modifiées pendant la période des fêtes.

