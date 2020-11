Le gouvernement accordera une rallonge pour 2021 à leurs altesses royales. Mais le budget se limitera à financer les seuls frais de fonction et de représentation du chef de l'Etat et ses proches, mais plus les dépenses personnelles.

La Maison du Grand-Duc disposera de 17,5 millions d'euros

Patrick JACQUEMOT Le gouvernement accordera une rallonge pour 2021 à leurs altesses royales. Mais le budget se limitera à financer les seuls frais de fonction et de représentation du chef de l'Etat et ses proches, mais plus les dépenses personnelles.

2020 restera-t-elle «l'annus horribilis» de la couronne luxembourgeoise? Certainement un peu. Après un début d'année marqué par les révélations du Rapport Waringo sur le fonctionnement de la Cour, les mois qui ont vu une sévère reprise en main des affaires du Palais par le ministre d'Etat, Xavier Bettel. Avec notamment les nominations d'une nouvelle maréchale et d'un responsable des ressources humaines. Maintenant, voilà le Premier ministre décidé à gérer le fonctionnement de la Cour comme une ''administration ordinaire'', avec une comptabilité mieux suivie que par le passé.

Le premier épisode de cette remise à plat financière s'est déroulé en octobre dernier, avec la création de la «Maison du Grand-Duc». Une entité à part entière de l'administration. Le second volet se tient actuellement. Juste à l'heure où les députés étudient la répartition attendue du budget 2021 du pays. Et là, surprise, Xavier Bettel a annoncé 6,9 millions d'euros de plus que l'an passé dans l'enveloppe accordée aux services entourant leurs altesses pour les douze mois à venir. Soit 17,5 millions d'euros.

Seulement cette fois, la somme accordée tient compte des différentes factures jusque-là ventilées dans les comptes des ministères concernées. Ces 17,5 millions correspondent donc à des secteurs clairement identifiés. C'est la fameuse «transparence» appelée de ses vœux par l'observateur Jeannot Waringo à l'issue de son immersion dans les coulisses du Palais.

Une certaine souplesse

Ainsi pour 2021, les frais de représentations du Chef de l'Etat seront couvertes par les finances publiques à hauteur de 480.000€ (en nette baisse). 200.000€ pour ceux du Grand-Duc héritier (un peu mieux servi). Pour l'ensemble des frais de personnels, compris la quinzaine de postes en cours de recrutement, une enveloppe de 13,1 millions devrait suffire. Et ainsi de suite pour les pleins d'essence (dans le pays ou à l'étranger), les coûts de communication, le prix des abonnements à la presse, les charges d'entretien des châteaux de Colmar-Berg et Fischbach (345.000€), les dépenses protocolaires ou les frais de la garde rapprochée.

Une précision à l'euro près sur laquelle le ministre d'Etat est prêt à accorder une certaine souplesse (mais pas de largesse), comme il s'en est expliqué en commission parlementaire. A l'exemple du montant accordé pour les visites officielles. En fonction de l'actualité nationale ou internationale, le montant accordé pourrait varier d'une année à l'autre en fonction des déplacements du Grand-duc et son épouse.

Parmi les projets 2021 faisant l'objet de dépenses particulières, le Premier ministre a mis l'accent sur l'achat indispensable de matériels informatiques (compatibles avec le restant de l'administration nationale) mais aussi la refonte du site monarchie.lu. Mais surtout un million d'euros pourrait être envisagé pour la sécurisation des demeures grand-ducales de Colmar-Berg et Fischbach.



Enfin, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, Xavier Bettel a présenté aux députés comment allait se présenter les futures allocations accordées à la Maison du Grand-Duc. D'ici 2024, il est entendu que le budget puisse progresser jusqu'à 18,87 millions d'euros. Monsieur, est trop bon...





