La main-d'œuvre locale à la rescousse des viticulteurs

Crise du covid-19 oblige, les propriétaires misent sur le personnel de la région pour combler le manque de travailleurs saisonniers venus en grande majorité de l'Europe de l'Est.

(ER avec asc) - Les vendanges débutent ce lundi du côté de la Moselle luxembourgeoise. Une édition 2020 qui s'annonce particulière pour les producteurs à cause notamment des mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Contrairement aux années précédentes, les travailleurs saisonniers seront moins nombreux, de quoi susciter une certaine angoisse chez certains propriétaires.

Norbert Schill de Machtum craignait notamment de ne pas pouvoir compter sur ces travailleurs saisonniers venus du Monténégro en raison des restrictions limitant les voyages en dehors de l'Union européenne. «Les Monténégrins ne seront pas présents mais j'ai pu employer trois à quatre ouvriers roumains », a-t-il déclaré à nos confrères du Luxemburger Wort.

Les personnes en provenance d'une des deux républiques de l'ex-Yougoslavie sont désormais persona non grata au Grand-Duché. Une interdiction qui court jusqu'au 15 septembre.

Afin d'aider les viticulteurs, l'Institut d'État viti-vinicole (IVV) en collaboration avec l'agence pour l'emploi et le Lycée technique agricole (LTA) d'Ettelbruck ont mis en place un système qui permettra aux propriétaires de bénéficier de l'aide de demandeurs d'emploi enregistrés auprès de l'agence et des étudiants du LTA.

«Une opération qui a permis aux producteurs de trouver suffisamment de la main-d'oeuvre temporaire pour la récolte de cette année», se réjouit Serge Fischer, chef du département viticulture à l'IVV à Remich.

Une aide locale qui sera la bienvenue car ces vendanges s'annoncent excellentes et de qualité. Il est vrai que les conditions climatiques ont été particulièrement bonnes durant le printemps. Les vignes ont notamment été préservées du gel, des infections, des champignons mais aussi d'une vague de chaleur très longue comme en 2019. Un contexte qui explique que la récolte a débuté une quinzaine de jours plus tôt que la date habituelle du 23 septembre.

1.300 tests gratuits pour les travailleurs

En plus du recrutement du personnel, les propriétaires ont également dû mettre en place des mesures sanitaires strictes pour leur personnel. Dès le mois de juillet, l'ensemble du secteur a été sensibilisé à la problématique par le ministère de la Santé. «Des folders avec les gestes barrières à respecter ont été diffusés en cinq langues», précise Serge Fischer. Autre initiative: l'obligation pour tous les travailleurs de se faire tester. «Des vouchers ont été distribués à tous les patrons pour que leurs travailleurs soient testés dans un laboratoire», rappelle le responsable viticulture à l'IVV. Au niveau de l'organisation du travail, le respect de la bulle a été mis en place. «Les saisonniers ont été répartis en deux groupes bien distincts, l'idée est qu'ils ne se croisent pas aussi bien dans les vignes, lors des repas ou le soir.» Si par malheur, un cas positif devait être constaté, «la personne serait isolée» et les règles mises en place par les services du ministère de la Santé «seront appliquées». «Nous avons pris les choses au sérieux et investi pas mal de temps, nous sommes prêts», conclut Serge Fischer.