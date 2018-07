Franc succès pour la deuxième édition du Luxembourg International Skate ce week-end à Luxembourg. Petits et grands ont envahi le skatepark de la Péitruss pour regarder la compétition.

Luxembourg 15

La LXB Cup skate sur le succès

Franc succès pour la deuxième édition du Luxembourg International Skate ce week-end à Luxembourg. Petits et grands ont envahi le skatepark de la Péitruss pour regarder la compétition.

(NK) – Le public était au rendez-vous pour cette nouvelle édition du LXB Cup. Après un premier grand succès l'an passé, l'équipe de Dan Gantrel et Alex Welter arbore un nouveau sourire suite au succès de cette édition, qui a enregistré un nombre de visiteurs plus élevé qu'en 2017. Entre concerts et figures de skate, le programme était riche pour en mettre plein la vue aux spectateurs.

Des skateurs du monde entier rident à Luxembourg Le Luxembourg International Skate Cup revient pour une deuxième édition au skatepark Péitruss. Une soixantaine de skateurs viennent s'affronter lors de la compétition qui aura lieu ce week-end à Luxembourg. Un évènement dans le partage et la convivialité pour faire découvrir le monde du skateboard.

L'Argentin Matias Dell Olio et le Français Aurélien Giraud font également partie du trio de tête en terminant à la deuxième et troisième position. Quant aux deux Luxembourgeois de la finale, ils ont terminé à la 13e et 14e place.

Revivez ce week-end de tricks, de flip et autres figures en photo avec notre galerie de photos:

15 Le gagnant de la deuxième édition est Simon Stricker de Suisse. Photo: Christian Kemp

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le gagnant de la deuxième édition est Simon Stricker de Suisse. Photo: Christian Kemp La chute fait aussi partie du skateboard. Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp Déjà en tête à seulement 15 ans: Mano Wolf des Pays-Bas a pris la neuvième place en finale. Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp La LXB Cup a de nouveau attiré de nombreux spectateurs au skatepark de la Péitruss. Photo: Christian Kemp Les Cash Games ont eu un franc succès auprès du public. Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp Avec un sourire au visage, le deuxième Luxembourgeois de la finale, Yves Hames, s'est classé 14ème. Photo: Christian Kemp La devise de la vie d'Aurélien Giraurd est tatouée sur son mollet gauche: "Skate and Enjoy", patiner et s'amuser. Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp Photo: Christian Kemp





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.