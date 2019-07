Le recours à l'hélicoptère pour la lutte incendie ne constitue pas la solution dans le cas des feux de champs ou de forêts au Luxembourg. Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours préfère s'appuyer sur plus de formations pour ses pompiers.

La lutte s'intensifie contre les feux de végétation

(PJ avec Steve REMESCH) Juillet 2019 aura connu 130 affectations d'ambulance de plus que la moyenne mensuelle. Mais la sécheresse aura également maintenu les pompiers sur leurs gardes. Ce même mois, 242 missions d'incendie ont ainsi été effectuées. Dans 67 cas, il s'agissait de feu de végétation. «En moyenne, depuis sa création, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) effectue environ 180 opérations de lutte contre l'incendie par mois», indique à titre comparatif, Tom Barnig, directeur des opérations du CGDIS.

Pour le directeur général du CGDIS, Paul Schroeder, il est évident que l'emploi d'hélicoptères dans la lutte contre l'incendie reste une piste à étudier. Cependant, bien que les deux nouveaux hélicoptères commandés pour la Police et l'Armée soient également destinés à des opérations civiles d'urgence, leur utilisation n'est pas toujours appropriée dans le cadre de feux. «Un hélicoptère de lutte contre l'incendie n'est qu'un élément d'une chaîne complète de moyens d'action», relativise donc Paul Schroeder.

L'emploi de Canadair, comme ici pour les incendies au Portugal, n'aurait que peu d'effet sur les incendies luxembourgeois qui ne sont pas de même nature. Photo: Lusa

«La lutte contre les incendies de terre et de forêt est et restera toujours un travail manuel. Les avions de lutte contre l'incendie qui survolent les murs de flammes, sont spectaculaires à regarder mais ils n'ont qu'un but précis : supprimer rapidement des hautes flammes. Les feux de végétation au Luxembourg, eux, sont principalement des feux de sol.» Donc l'usage d'un hélicoptère sur ce type de propagation n'aurait que peu d'effet.

Cependant, le CGDIS ne cache pas son intérêt pour le «Bambi Bucket», une poche d'eau transportée par hélicoptère. Cet équipement pourrait constituer une ressource supplémentaire précieuse, par exemple en cas d'incendie dans les forêts de conifères sur des pentes abruptes dans le nord du pays.

Appel à des experts étrangers

Mais que l'on ne vienne pas dire que le recours limité aux hélicoptères s'explique par une question de coût: c'est faux. La ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSPA) l'a redit, lundi en conférence de presse, face aux récentes critiques exprimées à l'encontre du Luxembourg Air Rescue.

La stratégie du CGDIS, pour mieux lutter contre les incendies de végétation, s'appuie sur l'entraînement de ses personnels. Déjà, un cours de formation complémentaire a été organisé peu après la création du CGDIS, voilà 13 mois. D'autres cours avec des experts étrangers suivront.

Mieux évaluer les risques

A partir de 2021, le Corps grand-ducal devrait même être en capacité de former ses propres experts. Sachant que les feux de végétation ont déjà été inclus dans la formation théorique de base de tous les pompiers, suivie d'une formation pratique.

Par ailleurs, de nouveaux matériels ont été commandés. Il s'agit, notamment, d'un gros camion-citerne de 10 000 litres adapté aux incendies de forêt. L'engin stationnera à la caserne de Colmar-Berg. En collaboration avec l'administration de la nature et Meteolux, un «indice des risques d'incendies de forêt au Luxembourg» va même être élaboré. De quoi assurer une meilleure prévention.