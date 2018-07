La Lune s'éclipsera totalement vendredi: «Un spectacle très rare»

A partir de 21 h30 vendredi se déroulera la plus longue éclipse totale de Lune du 21e siècle. «C'est un spectacle très rare parce que l'éclipse durera 103 minutes!», explique l'astronome amateur luxembourgeois, Nicolas Feierstein. Mars fera aussi des siennes. Le spectacle sera visible dans le ciel luxembourgeois.

Maurice FICK A partir de 21 h30 vendredi se déroulera la plus longue éclipse totale de Lune du 21e siècle. «C'est un spectacle très rare parce que l'éclipse durera 103 minutes!», explique l'astronome amateur luxembourgeois, Nicolas Feierstein. Mars fera aussi des siennes. Le spectacle sera visible dans le ciel luxembourgeois.

Après la «super Lune» du 31 janvier, c'est la deuxième éclipse totale de Lune en 2018. Mais elle sera unique. «Ce sera la plus longue éclipse totale de Lune de ce siècle», pose d'emblée Nicolas Feierstein, ancien président de l'asbl des Astronomes amateurs du Luxembourg, présidée depuis peu par le Dr Pierre Kelsen de l'Université du Luxembourg. Cette éclipse «elle sera visible à l'œil nu» dans un ciel luxembourgeois de pleine lune!

Le moment-clé de cette rare éclipse, c'est-à-dire lorsque la Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, débutera à 21h30 et s'achèvera à 21h13. Soit une phase de «totalité» - c'est comme ça que disent les astronomes - de 1 heure et 43 minutes.

Le spectacle commencera vraiment à 20h24 lorsque la Lune donnera l'impression d'être peu à peu grignotée par l'ombre. Le petit hic est le risque de ne pas voir grand-chose vendredi soir car «la position de la Lune sera relativement basse par rapport à l'horizon. Il est alors possible que des arbres cachent, du moins partiellement, le spectacle», prévient Nicolas Feierstein.

Nicolas Feierstein Photo: Maurice Fick

Rendez-vous sur le plateau de Blaschette



Raison pour laquelle, l'asbl a préféré ne pas créer d'événement autour de cette éclipse unique. Mais «ceux qui souhaitent la voir de plus près, à travers de bons télescopes sont les bienvenus sur le plateau de Blaschette (commune de Lorentzweiler) avec le risque de ne pas voir tout le spectacle», glisse Nicolas Feierstein.

Le lieu de rendez-vous est fixé en pleine nature mais se trouve aisément avec les coordonnées GPS. Latitude: 49 degrés, 43 minutes et 0,48 secondes Nord. Longitude: 6 degrés, 10 minutes et 19,872 secondes Est.

Avec un télescope «on verra les finesses à la surface de la Lune. Grâce à l'éclipse ce sera moins gênant pour les yeux de regarder la pleine Lune qui éblouit», explique Nicolas Feierstein. Le spectacle est tout à fait visible sans télescope puisque la Lune va changer de couleur. «Elle sera rougeâtre, voire brunâtre du fait de la pollution atmosphérique».

Une teinte qui s'explique par le fait que l'atmosphère terrestre dévie les rayons rouges de la lumière solaire vers l'intérieur du cône d'ombre. La Lune les reflète simplement.

Alignement quasi parfait

Pour qu'une éclipse de Lune se produise, il faut qu'il y ait un alignement quasi parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune. Notre planète, se trouvant entre notre étoile et la Lune, projette alors son ombre sur son satellite naturel.

Cette fois, la «mini-Lune» sera pratiquement au plus loin de la Terre et sa taille apparente sera plus petite. Elle mettra donc plus de temps à traverser le cône d'ombre.



L'autre «star» de la nuit de vendredi à samedi sera Mars. La «Planète Rouge» ne sera qu'à 57,6 millions de kilomètres de la Terre (le minimum de distance sera atteint le 31 juillet). Cela fait quinze ans que son diamètre apparent n'a pas été aussi grand. Et il faudra attendre 2035 pour revoir la planète rouge d'aussi près!

«Visuellement, Mars sera à 5 degrés au-dessous de la Lune seulement. On dit que Mars est en opposition par rapport à la Terre. Mars sera toujours un petit point très lumineux et rougeâtre dans le ciel. Mais à travers un bon télescope pour amateur on voit Mars comme un disque d'un bon centimètre de diamètre. On voit surtout que c'est un corps avec une dimension», explique Nicolas Feierstein.



Quasiment au plus près de la Terre, Mars devrait briller tout particulièrement, vendredi soir.

