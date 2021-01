Le chiffre d'affaires du site de la Loterie Nationale a augmenté de 60% en 2020. Mais cette réussite ne cache pas une baisse des recettes totales, conséquence directe de la crise sanitaire.

Luxembourg 3 min.

La Loterie Nationale remporte le jackpot digital

Le chiffre d'affaires du site de la Loterie Nationale a augmenté de 60% en 2020. Mais cette réussite ne cache pas une baisse des recettes totales, conséquence directe de la crise sanitaire.

(jum) - La Loterie Nationale misait beaucoup sur Internet pour tenir durant cette année 2020 compliquée. C'est réussi puisque le site www.loterie.lu a enregistré une hausse de 60% de son chiffre d'affaires en 2020, malgré des résultats globaux en baisse.

La Loterie Nationale doit se limiter au digital Interdite jusqu'au 10 janvier, la vente des billets papier pose question du côté des exploitants de kiosque. Mais les achats en ligne restent néanmoins possibles, bien qu'ils ne représentent qu'une petite partie du chiffre d'affaires annuel.

«Durant le premier confinement, beaucoup de clients habituels se sont rabattus sur notre site», explique en effet Léon Losch, directeur de la Loterie Nationale. La plateforme a ainsi enregistré 23% d'inscriptions de joueurs de plus que l'an dernier. «Mais beaucoup ne sont pas restés, ils sont retournés dans leur point de vente habituel à partir du début de l'été», tempère le directeur.

Jouer reste en effet pour lui toujours un rite social, qui s'accompagne d'échanges avec le vendeur, parfois d'un café et d'un journal. En juillet et en août, les amateurs de jeux de hasard sont retournés donc massivement en point de vente. «Comme les gens sont moins partis en vacances, on a eu des résultats estivaux bien meilleurs que les années précédentes», se réjouit d'ailleurs le directeur, même s'il transmet des résultats moins bons sur l'ensemble de l'année.

107 millions d'euros de mise

Le chiffre d'affaires général affiche en effet un recul de 3,5% par rapport à 2019. 107,1 millions d'euros de tickets ont été vendus. Et par conséquent, pour les joueurs aussi, le jackpot s'est réduit. Au final, ils n'ont pu se partager que 58,8 millions d'euros, soit 5,5% de moins que l'année précédente.

Régime pour les bonnes œuvres Les jeux de la Loterie Nationale sont exploités par l’Oeuvre Nationale de Secours Grande- Duchesse Charlotte. 400 millions d'euros ont ainsi été versés pour agir dans des domaines aussi variés que la culture, l'environnement, le sport santé, ou la mémoire depuis 75 ans. Si la somme qui sera versée cette année n'a pas encore été dévoilée, «elle sera forcément moins importante que d'habitude compte tenu de la baisse de revenus», indique Léon Losch.

«Le premier confinement a été très impactant avec la fermeture des bars et des restaurants», regrette Léon Losch. La Loterie Nationale a en effet dû s'adapter au gré des évolutions de l'épidémie. Baisse du nombre de points de vente ouverts, suspensions des paris dits collectifs, interdiction des ventes de billets papier : l'année a été rude.

Le contrecoup de l'épidémie s'est néanmoins fait plus ou moins sentir selon les jeux. Le classique Lotto a par exemple enregistré une hausse de 4% de ses ventes, tandis que le Zubito Loto a accusé une baisse vertigineuse de 35% en 2020. Il est vrai que ce dernier a subi de plein fouet la fermeture du secteur Horeca, son principal canal de distribution.

Les paris hippiques et sportifs, en partie distribués dans les mêmes établissements, ont en outre dû faire face à d’importantes perturbations du calendrier des courses et des événements sportifs. En fin d’année, cependant, leurs ventes ont connu un rebond significatif. De quoi permettre au PMU de terminer l’année avec une baisse minime de 2,5% et à Oddset, spécialisé dans les paris sportifs, de progresser de près de 6%.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.