La Loterie Nationale mise gros sur internet

Avec des clients confinés et des points de vente fermés, les jeux de hasard ont sérieusement perdu de leur attrait au Luxembourg. Reste la solution des paris en ligne, plus sûrs et tout aussi rémunérateurs.

(pj avec Rosa Clemente) L'année 2020 avait bien débuté pour la Loterie nationale, avec un gagnant à plus de 28 millions d'euros. Mais quelques semaines plus tard, la crise du covid-19 et le placement en état de crise du pays sont venus bouleverser la donne. «Nous constatons une baisse de 30% du nombre de joueurs. Une tendance qui se reflète dans la plupart des pays européens», ne cache pas Léon Losch, directeur de la Loterie nationale.

En chiffres, cela signifie que le chiffre d'affaires hebdomadaire est passé d'environ 850.000 euros par semaine à près de 650.000€. L'intérêt pour les paris n'a pas chuté, mais bien la possibilité de tenter sa chance. Ainsi, environ un tiers des points de vente ont fermé. Soit environ 120 adresses sur tout le pays. «Dans cette liste, on trouve aussi bien des cafés, des restaurants mais aussi des bureaux de presse comme celui de l'aéroport de Findel ou celui installé dans les locaux de la Caisse d'assurance maladie», ne peut que constater le responsable.

A votre bon cœur Depuis sa fondation en 1945, la Loterie nationale a une mission sociale. Ainsi, une partie de son chiffre d'affaires annuel est reversée à l'Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte. La Fondation soutenant ensuite des projets humanitaires, sociaux et culturels sur l'ensemble du territoire. «Il n'est pas encore possible d'évaluer les effets de la situation actuelle sur la coopération future avec la fondation» , indique le directeur de la Loterie nationale. Une chose est sûre le don de fin 2020 ne devrait pas être aussi conséquent que les 400 millions d'euros reversés l'an dernier.

Et s'il y a désormais beaucoup moins de points de contact ouverts pour trouver sa carte à gratter, valider son pari sportif ou cocher sa grille de jeu, la Loterie nationale a aussi réduit le nombre de ses personnels sur le terrain. Moins d'agents donc pour ravitailler les bureaux de presse ou les machines automatiques. Une mesure prise pour limiter les risques d'infection qui se paye cash dans le montant des recettes de ces dernières semaines.

Après une analyse des risques sanitaires, la Loterie nationale a aussi choisi de suspendre les paris dits collectifs pour plusieurs de ses tirages habituels. Une mesure prise jusqu'à nouvel ordre. «De fait, le jeu est désormais limité à un seul tirage de loterie. Les joueurs d'Euro Millions, par exemple, ne peuvent remplir les billets pour les tirages que le mardi ou le vendredi. Il n'y a plus de billets valables pour les deux jours ou plus, explique M. Losch. Certains y ont vu un encouragement à aller plus souvent au kiosque ou à la station-service pour jouer, malgré les restrictions de sortie. Tout le monde ne comprend pas que nous voulons éviter de devoir rembourser des sommes importantes en cas d'urgence.»

D'ailleurs, le message que fait passer la Loterie nationale est on ne peut plus clair :joueurs, restez chez vous. «Restez chez vous et jouez en ligne», complète le directeur. Après tout sur le site internet dédié, il est possible de participer à tous les jeux de hasard. De l'Euro Millions au Loto en passant par les cartes à gratter et les paris hippiques, «tout le monde peut encore continuer à espérer le gros lot» , conclut -positif- Léon Losch.

