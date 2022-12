La loi sur la protection de la nature sera adaptée. La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) a expliqué lundi ce qui change exactement.

Adaptation de la loi

La loi sur la protection de la nature sera assouplie

Michèle GANTENBEIN

La loi sur la protection de la nature fait l'objet de diverses adaptations. Cela fait suite à un jugement de la Cour administrative du 20 juillet, dans lequel les juges avaient critiqué l'interprétation stricte et disproportionnée de la loi par le ministère de l'Environnement. La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) a alors promis de tenir compte du jugement et d'adapter la loi.

Le projet de loi promis pour cette année est désormais prêt et a été présenté lundi aux membres de la commission parlementaire de l'environnement et à la presse. Bien que le texte ne soit pas encore en vigueur, les modifications sont déjà appliquées dans la pratique, a expliqué la ministre. L'adaptation de la loi est néanmoins nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

«Pour aller vite, on s'est surtout concentré sur l'article 7», a déclaré Joëlle Welfring. L'article 7 traite des constructions existantes dans la zone verte. Pour obtenir du ministère de l'Environnement l'autorisation de modifier des constructions construites après 1965, le propriétaire doit prouver, sur la base du permis de construire, que sa maison ou sa cabane est une construction «légalement existante». S'il ne peut pas le faire, il n'obtiendra pas de permis. Cela va désormais changer.

Le propriétaire n'a plus à apporter la preuve

Toutes les constructions dans la zone verte qui ont été érigées avant le 1er juillet 1995 sont considérées comme des constructions légalement établies.

Avec la nouvelle loi, toute construction réalisée avant le 1er juillet 1995 est considérée comme légalement construite. Pour les bâtiments construits après cette date, il faut un permis de construire. Or, ces derniers peuvent être trouvés par voie électronique, «de sorte qu'au ministère, nous sommes en mesure de vérifier s'il existe un permis de construire», explique Welfring. Les propriétaires ne sont donc plus tenus de fournir des preuves et les modifications apportées aux bâtiments ne peuvent plus être bloquées par des permis de construire introuvables. La ministre a souligné qu'une régularisation ultérieure de bâtiments construits illégalement restait possible dans le cadre des dispositions légales.

Assouplissement de la loi en cas de travaux de transformation

Les dispositions relatives aux travaux de transformation seront assouplies. Une autorisation du ministère de l'Environnement n'est plus nécessaire pour les travaux sur les bâtiments (intérieurs et extérieurs) n'ayant pas d'influence sur l'aspect extérieur.

Sont autorisés, mais soumis à autorisation, les travaux de rénovation énergétique, d'agrandissement et de rehaussement de la hauteur des pièces et des toits, «pour lesquels nous nous sommes basés sur les dispositions communales courantes en matière de construction. Nous tenons ainsi compte de la décision du tribunal», explique Joëlle Welfring. Par ailleurs, les travaux de stabilisation des terrains et des bâtiments sont autorisés avec un permis.

Nous nous sommes basés sur les dispositions communales en vigueur en matière de construction. Nous tenons ainsi compte de l'arrêt du tribunal. Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement

Si un bâtiment est détruit par un cas de force majeure (incendie, tempête, etc.) ou par toute autre cause extérieure, il peut être reconstruit dans les mêmes dimensions, à condition qu'il s'agisse d'un bâtiment construit légalement. La nouveauté est que le propriétaire dispose d'un temps illimité pour la reconstruction. Selon la loi actuelle, la demande de reconstruction doit être déposée dans les deux ans suivant la destruction.

La disposition selon laquelle l'utilisation d'un bâtiment existant dans la zone verte ne peut être modifiée que si elle est conforme à l'article 6 - c'est-à-dire uniquement si le bâtiment est utilisé dans le cadre d'une activité de l'entreprise, par exemple une activité agricole - reste inchangée.

La loi sur la protection de la nature remise en cause La Cour administrative reproche au ministère de l'Environnement d'avoir appliqué la loi sur la protection de la nature en violation de la Constitution et des droits de l'homme. Cet arrêt est une première dans la jurisprudence.

Clôtures tolérées sans autorisation

Au-delà de l'article 7, des simplifications sont prévues en ce qui concerne les éléments de la zone verte «dont nous estimons qu'ils n'ont pas d'impact négatif ou négligeable sur l'environnement», a expliqué Joëlle Welfring. Ces éléments ne nécessitent pas d'autorisation. Il s'agit notamment des clôtures de terrains privés dans la zone verte.

La loi est actuellement très stricte à ce sujet, ce qui a donné lieu à des litiges judiciaires avec des citoyens. Les propriétaires peuvent donc clôturer leurs terrains sans autorisation, mais la clôture doit être perméable aux animaux (hérissons par exemple). Autres éléments autorisés sans autorisation : les installations PV sur les toits, les serres tunnel et les ruches (sauf dans les zones de protection de la nature), les nichoirs. Les abris pour animaux sont également autorisés, mais uniquement de manière temporaire, pour protéger les animaux de la chaleur en été. Il en va de même pour les miradors pendant la saison de chasse.

Pourquoi la loi sur la protection de la nature est adaptée Dans l'arrêt de la Cour administrative du 20 juillet 2022, les juges reprochent au ministère de l'Environnement d'appliquer trop strictement des dispositions issues de la loi sur la protection de la nature - en l'occurrence les articles 6 et 7. Ce faisant, l'Etat viole la Constitution (articles 11 bis et 16), les principes de l'Etat de droit et l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (protection de la propriété) - tous des principes supérieurs auxquels les lois doivent être subordonnées, selon les juges. Dans le cas concret, le ministère de l'Environnement avait refusé de délivrer un permis à un couple qui souhaitait rénover et agrandir une maison existante située dans une zone verte. Les juges ont conclu que l'ampleur des travaux ne justifiait pas une décision négative (principe de proportionnalité). Les juges estiment en outre que les bâtiments situés dans la zone verte, souvent vieux de plusieurs décennies, risquent d'être laissés à l'abandon, car ils n'ont aucune perspective d'avenir en raison de la législation stricte (principe de durabilité). Les propriétaires doivent avoir la possibilité d'adapter leurs anciennes maisons aux normes modernes. Il s'agit par exemple de l'assainissement énergétique, mais aussi de la rénovation du toit, d'une nouvelle répartition des pièces, d'une augmentation de la hauteur des pièces ou d'un remplacement des fenêtres.

