La ministre de l'Environnement prend position sur les accusations actuelles portées contre son administration et parle des défis futurs en matière de protection de la nature.

«La loi sur la protection de la nature reste très importante»

La ministre de l'Environnement prend position sur les accusations actuelles portées contre son administration et parle des défis futurs en matière de protection de la nature.

La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) est en poste depuis le 2 mai. Elle souhaite miser sur la continuité et s'engager pour un bon équilibre entre des règles claires, des objectifs ambitieux et une bonne coopération, a-t-elle déclaré avant son entrée en fonction. Actuellement, son ministère fait l'objet de vives critiques - en raison d'une application anticonstitutionnelle de la loi sur la protection de la nature et d'une attitude douteuse envers les agriculteurs. Nous avons évoqué ce point et d'autres défis avec la nouvelle ministre de l'Environnement.



Joëlle Welfring, vous êtes ministre de l'Environnement depuis début mai. Comment vous êtes-vous adaptée à votre nouveau poste ?

«Très bien. Je peux compter sur des collaborateurs motivés et engagés au sein du ministère et des trois administrations. C'est un plaisir de travailler avec eux. Mon prédécesseur a déjà fait bouger les choses. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, que ce soit dans la protection du climat, la protection de l'eau potable ou la protection des forêts.

Dans quelle mesure votre expérience professionnelle au Centre de recherche Henri Tudor et dans l'administration de l'environnement vous aide-t-elle dans votre nouveau travail ?

«Au Centre de recherche, j'ai eu la chance de pouvoir diriger des équipes. C'est un avantage certain. J'ai travaillé dans des domaines où les connaissances sont développées et appliquées avec des acteurs de la société. Ces expériences m'ont permis de comprendre comment fonctionnent les entreprises, où se situent les problèmes. Connaître l'autre côté m'aide dans mon travail actuel.

Actuellement, on discute beaucoup de la loi sur la protection de la nature. Pensez-vous que la loi actuelle, même dans son application, sert la protection de la nature ?

«L'utilité et l'importance de la loi sur la protection de la nature sont toujours d'actualité. Nous voyons avec la sécheresse le stress auquel notre nature est exposée. Nous devons protéger notre base de vie. Dans l'application, nous nous sommes organisés différemment. Au sein de l'administration de la nature, nous avons créé un département chargé des autorisations. Nous allons renforcer l'équipe et améliorer nos délais.

Nous devons aussi interdire certaines choses.

La loi est très critiquée en tant que loi d'interdiction et de punition. Est-ce la bonne façon de sensibiliser les gens à la protection de la nature ?

«La loi sur la protection de la nature n'a pas qu'un aspect répressif. Les projets de construction dans les zones vertes sont désormais soumis à autorisation. Mais ce n'est qu'un élément. Il existe d'autres éléments importants, comme par exemple des aides financières pour la restauration d'habitats importants, comme les prairies fleuries ou les zones humides. Avec les appels à projets que nous avons lancés au printemps, nous appelons les communes, les syndicats et les associations de protection de la nature à présenter des projets. C'est une protection proactive de la nature.

S'y ajoutent les aides à la biodiversité pour les agriculteurs ou encore le bonus climatique pour les propriétaires forestiers privés. Ces éléments de la loi sur la protection de la nature nous permettent d'orienter les choses et d'obtenir un effet positif. Le Luxembourg est l'un des pays les plus densément peuplés d'Europe. C'est un gros problème. On peut y remédier en protégeant l'environnement de manière proactive. Mais d'un autre côté, nous devons aussi interdire certaines choses. Il faut avoir une vue d'ensemble - la protection de notre cadre de vie.

Joëlle Welfring : "Le sens de la loi sur la protection de la nature est toujours là". Photo: Luc Deflorenne

Le problème que rencontrent de nombreux propriétaires de maisons ou de chalets en zone verte est que leurs demandes de rénovation ou de transformation sont souvent refusées. En quoi cela nuit-il à la nature si quelqu'un souhaite remettre en état sa maison située en pleine nature ?

«Il y a maintenant un jugement de la Cour administrative. Les juges disent que nous avons appliqué la loi de manière trop stricte. Mais d'un autre côté, ils nous indiquent que nous pouvons procéder à des adaptations. Cette analyse est en cours. Nous étudions la possibilité d'une autre interprétation de la loi.

Allez-vous adapter la loi ou simplement modifier l'application de la loi ?

«Nous sommes en train d'analyser la loi et nous présenterons un projet de réforme avant la fin de l'année.

Pour le reste, nous respectons toute décision de justice qui annule une décision administrative et accordons l'autorisation aux personnes concernées sans autre formalité.

En 2018, la nouvelle loi sur la protection de la nature a remplacé le Recours en réformation par le Recours en annulation. Le tribunal peut uniquement annuler les décisions de l'État, mais ne peut plus prendre de décision à la place de l'État. Cela ne revient-il pas à réduire les droits des citoyens ?

«Le Recours en annulation est un principe général, introduit par le législateur en 1996, qui garantit l'accès à la justice. Ce droit civil est garanti par la loi sur la protection de la nature, qu'il s'agisse d'un Recours en annulation ou en réformation. Le fait que le Recours en réformation n'existe pas n'est donc pas une atteinte aux droits des citoyens. D'ailleurs, nous respectons toute décision de justice qui annule une décision administrative et nous accordons l'autorisation aux personnes concernées sans autre formalité.

Vous n'allez donc pas modifier la loi sur ce point ?

«Comme je l'ai dit, cette analyse est en cours.

Plusieurs agriculteurs ont reçu cet été un courrier de votre ministère leur demandant de réaliser des études d'impact complètes dans le cadre de leur projet de construction ou de transformation. Vous avez entre-temps retiré cette demande. Les études d'impact avaient-elles pour but, comme le pensent les agriculteurs, de retarder le processus d'autorisation ou y avait-il d'autres raisons ?

«Nous avons en de nombreux endroits une mauvaise qualité des eaux souterraines et de l'eau. C'est dû en grande partie à l'épandage diffus de substances nutritives, qui est imputable à l'agriculture. Nous sommes en train de réviser les dispositions relatives aux engrais azotés, qui datent de 2000. Elles prévoient des mesures pour les exploitations agricoles, quels que soient leur taille ou leur type. Début août, nous avons mené des discussions avec des représentants du secteur agricole, à la suite desquelles nous avons retiré les études d'impact. Les nouvelles dispositions relatives aux engrais azotés devraient contribuer à garantir une meilleure protection de l'environnement.

Les propriétaires de maisons d'habitation situées en zone verte avaient peu de chances d'obtenir un permis pour rénover ou transformer leur propriété. Cela pourrait désormais changer avec l'arrêt de la Cour administrative du 20 juillet 2022. Photo: Shutterstock

Le système de compensation avec les écopoints fait également l'objet de critiques. Personne ne sait exactement ce qu'il advient de l'argent versé. Le tout est assez peu transparent. La critique prétend que l'État veut tout s'approprier au lieu de permettre aux gens de compenser eux-mêmes. Cela leur donne l'impression que l'État se méfie d'eux. Comprenez-vous cette critique ?

«Les compensations existaient déjà dans la loi de 2004. A l'époque, l'initiateur d'un projet de construction qui entraînait la destruction d'un biotope devait s'occuper lui-même de la compensation et acquérir des terrains à proximité du projet. Cela a entraîné une forte hausse des prix. En outre, il a été difficile de suivre l'entretien obligatoire des mesures pendant 25 ans. Mieux que de nombreuses petites mesures locales, il est préférable de prendre des mesures sur des surfaces plus grandes et cohérentes, où les organismes vivants peuvent mieux se développer. La nature est ainsi mieux aidée. C'est pourquoi les pools de surfaces ont été créés. Des projets judicieux y sont réalisés et les critères sont pris en compte de manière contrôlée.

En ce qui concerne la transparence, on peut dire que les pools de surfaces sont identifiés sur le Géoportail et donc reconnaissables. En outre, un suivi des mesures est effectué. Nous disposons ainsi de premières informations après les cinq premières années.

Vous parlez du premier grand bilan qui, selon la loi, doit être fait tous les cinq ans, donc pour la première fois en 2023. Qui établit ce bilan ?

«L'administration de la nature est responsable de la planification et de la mise en œuvre des projets sur les pools nationaux de surfaces. Le suivi est assuré par des bureaux d'experts reconnus. Ils dressent un inventaire des mesures prises et vérifient si nous avons bien mis en œuvre ce qui était prévu.

Le citoyen individuel est totalement exclu des mesures de compensation.

«En effet, les mesures dites ''in situ'' ne peuvent être mises en œuvre que sur des espaces publics. Toutefois, les demandeurs - y compris les particuliers - peuvent exceptionnellement mettre en œuvre eux-mêmes des mesures de compensation si celles-ci sont particulièrement bénéfiques pour la biodiversité (article 63). Toutefois, nous discutons actuellement d'une extension de la mise en œuvre de projets sur des terrains privés.

Le problème est que nous n'avons aucune visibilité sur le maintien ou non des mesures pendant 25 ans. Si des arbres sont plantés, qu'ils se dessèchent et ne sont pas remplacés, la mesure reste sans effet. Nous avions déjà rencontré ce problème auparavant, lorsque les promoteurs, par exemple, devaient s'occuper eux-mêmes des compensations. C'est pourquoi nous avons confié cette tâche à l'État ou aux communes, qui ont les compétences nécessaires pour suivre de tels projets sur une longue période. Dans le cas de projets privés, nous devons nous donner les garanties nécessaires pour que les projets perdurent.

On en revient à la méfiance. L'Etat part du principe que le citoyen se comporte de manière irresponsable ...

«L'expérience a montré que cela n'a souvent pas fonctionné. Mais, comme je l'ai dit, nous réfléchissons à rendre possibles certains types de mesures. Nous devons toutefois nous donner les garanties que cela sera ensuite pérenne.

Joëlle Welfring souhaite s'investir pleinement dans les mois qui restent avant les élections, notamment dans les domaines de la protection de l'eau potable, des forêts et du climat. Photo: Luc Deflorenne

Sur quel budget sont financées les surfaces pour les pools de terres nationaux ?

«L'État acquiert des surfaces exclusivement par le biais du Comité d'acquisition du ministère des Finances. C'est là que l'achat de toutes les terres de l'État est coordonné. Il est prévu de retransférer l'argent du fonds environnemental au ministère des Finances, de sorte que ces dépenses soient toutes couvertes par le fonds environnemental. Cela s'applique rétroactivement à toutes les terres achetées à des fins de compensation.

L'argent utilisé pour l'achat des surfaces provient donc des paiements compensatoires, du système des écopoints ?

«Exactement. La valeur des écopoints est calculée sur la base de l'achat des surfaces, des premières mesures qui y sont mises en œuvre et sur la base de la durée de 25 ans des projets. Cela donne la valeur totale.

Lorsque l'État achète des surfaces, celles-ci ne font que changer de propriétaire. Une compensation n'a alors pas encore eu lieu ...

«C'est ce que dit la loi. La valeur des écopoints comprend également l'achat de surfaces. Mais il faut bien sûr ensuite y réaliser un projet. L'achat et la compensation sont liés.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de la nature de 2018, 23,46 millions d'euros ont été versés au titre de la Taxe de remboursement.

Combien l'achat de surfaces pour les pools de surfaces a-t-il coûté à l'État jusqu'à présent ?

«Cela représentait 12,23 millions d'euros pour 644,7 hectares. Les surfaces sont soit directement sollicitées pour la mise en œuvre de mesures concrètes, soit réservées en tant que surfaces d'échange, soit sollicitées dans le cadre d'un renouvellement de parcelles afin d'ouvrir de nouveaux projets de pools de surfaces.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de la nature de 2018, 23,46 millions d'euros ont été versés au titre de la Taxe de remboursement. Depuis la mise en place du pool de surfaces, 3,07 millions d'euros ont été purement dépensés en conversions. En outre, il est prévu de dépenser 2,46 millions d'euros au cours des six prochains mois.



À qui cet argent a-t-il été versé ?

«L'argent a été versé à des entreprises privées chargées de mettre en œuvre des mesures précises pour le compte de l'administration de la nature. Cela a eu des effets tout à fait positifs sur le développement des branches d'exploitation de l'économie verte. L'éventail des branches d'exploitation va des entreprises de construction classiques aux bureaux d'études ou aux exploitations agricoles, en passant par les entreprises forestières et horticoles.

Venons-en à la SuperDrecksKëscht. Vous aviez annoncé au Parlement une étude externe de différents points de l'audit ainsi qu'un suivi externe des mesures prises suite à l'audit. Quels sont les points que vous souhaitez approfondir ?

«Il s'agit d'une analyse juridique de certains éléments, mais aussi pratique - par exemple, nous voulons créer un instrument d'automatisation du système de facturation. Nous souhaitons également améliorer le contrat avec l'entreprise. Nous voulons plus de clarté sur les contrats de franchise, mais nous voulons aussi plus de clarté sur d'autres points et contrats.

Les Pirates ont fait établir une expertise juridique qui suggère un soupçon de conflit d'intérêts pénalement répréhensible entre l'ancien directeur de l'administration de l'environnement et l'exploitant de la société OSL. Suivez-vous également ces soupçons ?

«Le dossier est entre les mains du ministère public, où il suit son cours.

En tant que directrice adjointe, avez-vous eu un droit de regard sur les affaires de la SuperDrecksKëscht ?

«Non, pas du tout.

Après les intempéries de juillet 2021, le domaine de la protection contre les inondations a pris de l'importance. La renaturation des rivières et des ruisseaux peut protéger contre les inondations. Or, il ne s'est pratiquement rien passé dans ce domaine. À quoi cela est-il dû ?

«Un certain nombre de projets de renaturation sont en cours de réalisation. Ce sont des projets difficiles qui durent souvent des années. Chaque renaturation est liée à une intervention dans l'environnement naturel. Cela doit être planifié avec soin et il faut des surfaces. Celles-ci sont difficiles à acquérir. Mais peut-être nous sommes-nous trop concentrés sur de grands projets, comme le projet de renaturation dans le Réiserbann. Le problème là-bas est la disponibilité des surfaces, mais aussi la volonté des agriculteurs de participer. Si nous mesurons notre succès à l'aune des grands projets, on peut dire que nous n'avons pas encore réalisé grand-chose.

Un exemple positif est toutefois le projet Pudel à Schifflange/Esch, qui est presque entièrement terminé et qui aura un grand impact sur la protection contre les inondations. Nous avons mis en œuvre de nombreuses petites mesures qui porteront leurs fruits en termes de protection contre les inondations.

Si nous mesurons notre succès à l'aune des grands projets, on peut dire que nous n'avons pas encore réalisé grand-chose.

Mais les renaturations sont également mises en œuvre dans les pools de surfaces. Nous n'y appliquons donc pas seulement le pur système d'écopoints, mais y mettons également en œuvre des mesures écologiques supplémentaires. Un exemple est le Pirmesknupp près de Büderscheid. Un cours d'eau a déjà été renaturé et une deuxième renaturation aura lieu à la fin de cette année. Un autre projet démarrera prochainement sur le site de Fausermillen à Mertert et dans le cadre du projet d'habitation Wunne mat der Wooltz.

Dans le cadre de la stratégie nationale pour les boues d'épuration, on recherche des sites pour des incinérateurs. Où en est cette recherche ?

«Des études de faisabilité sont actuellement en cours pour cinq sites. Elles devraient être terminées cet automne. Je présenterai les résultats au Parlement. Bien entendu, nous devons également en discuter avec les communes concernées.

Sur le site de Fridhaff, il y a déjà une installation qui est en mains privées et qui est opérationnelle, à l'exception d'une installation de filtrage manquante. Le site et l'installation seront-ils examinés dans l'étude de faisabilité ?

«Le site a déjà été pris en compte dans une première étude. Je ne souhaite pas m'exprimer sur les études de faisabilité encore en cours, car elles ne sont pas encore terminées.

Nous entamerons une nouvelle phase à l'automne avec la nouvelle édition du plan énergétique et climatique.

Il vous reste encore un peu moins d'un an avant les élections. Quels dossiers souhaitez-vous faire avancer pendant cette période ?

«Depuis 2014, 43 zones de protection de l'eau potable ont été délimitées. Cinq autres vont suivre. Cela signifie que 90 % de nos sources et de nos forages sont protégés. Beaucoup de travail a été fait dans ce domaine, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes en contact permanent avec les communes et les syndicats d'eau potable, qui ont beaucoup investi dans la protection de l'eau potable - la Sebes, par exemple, a mis en service une station de traitement supplémentaire à Eschdorf. La SES est également un partenaire important. Nous devons mettre en œuvre la directive sur l'eau potable d'ici début 2023. De nouvelles obligations incombent aux communes et aux syndicats d'eau potable.

D'autres projets sont la loi sur les forêts, la mise en œuvre de la législation sur les déchets et, bien sûr, la loi sur le climat. Nous entamerons une nouvelle phase à l'automne avec la nouvelle édition du plan énergétique et climatique. Il est tout à fait clair que des efforts supplémentaires sont nécessaires.

Vous vous présenterez aux élections de 2023. Comment comptez-vous marquer de votre empreinte personnelle la politique climatique et environnementale au cours des quelques mois restants ?

«Le plus important est de progresser dans les domaines susmentionnés et d'atteindre nos objectifs avec les acteurs concernés. C'est plus important pour moi que d'imprimer une quelconque marque.»



