Visant à réduire la quantité de déchets produits par le Luxembourg, un paquet de cinq projets de loi est soumis au vote des députés ce mercredi. Pour l'Association des Maîtres Imprimeurs, ces textes coûteront des emplois.

Des emplois menacés

La loi déchet suscite l'inquiétude chez les imprimeurs

Faire du Luxembourg un exemple en matière de recyclage et de gestion des déchets, c'est l'ambition du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à travers son projet de loi déchets et emballages. Et autant dire que les cinq lois et trois règlements qui seront soumis au vote des députés ce mercredi ne seront pas de trop, le Grand-Duché se trouvant sur le podium européen des plus grosses poubelles par habitant.

«Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas» S'il se place devant la France et au même niveau que la Belgique en matière de recyclage de ses déchets, le Luxembourg a beaucoup à apprendre de l'Allemagne qui a valorisé 67% de ses détritus en 2020.

Parmi les secteurs qui seront touchés par ce grand bouleversement des habitudes se trouve la publicité. La loi souhaite en effet voir la distribution de prospectus être limitée dans les boîtes aux lettres des résidents. Si aujourd'hui, seuls les ménages munis d'un autocollant ''keng Reklammen w.e.g!'' ne reçoivent pas de dépliants publicitaires chez eux, ce nouveau texte législatif entend inverser le rapport de force entre consommateurs et entreprises.

Ainsi, au lieu de s'opposer à la distribution, il faudra y consentir. Seules les personnes souhaitant continuer à recevoir des prospectus devront expressément le notifier sur leur boîte aux lettres. Pour l'Association des Maîtres Imprimeurs, ce projet de loi «constitue une atteinte importante à la libre circulation de biens dans le domaine de la publicité». L'organisation regrette notamment un manque d'échange, de la part du gouvernement, avec les acteurs du marché concernés par cette loi.

200 emplois menacés

«Aucune analyse des conséquences éventuelles de cette intervention n'a été faite», note ainsi l'association dans un communiqué. Or, pour cette dernière, les retombée pourraient être bien réelle, et très concrètes pour le secteur. Au total, ce sont 200 emplois qui pourraient être menacés dans les entreprises de l'imprimerie et de la distribution, avance l'Association des Maîtres Imprimeurs.

Le gouvernement a les pollueurs dans le viseur Les personnes qui laissent trainer leurs déchets sur la voie publique pourraient bientôt être plus sévèrement punies. C'est en tout cas l'objectif d'un projet de loi actuellement en préparation.

«L'objectif est de faire passer la loi en force, sans se soucier des conséquences, et surtout sans prendre au sérieux les objections des associations concernées», dénoncent les professionnels, qui listent par ailleurs une série de critiques à l'encontre du texte législatif proposé. Outre la destruction d'emplois, ils pointent ainsi du doigt la possible stigmatisation des personnes qui veulent recevoir de la publicité ou encore la situation des entreprises qui dépendent de cette forme de publicité.

Cette loi vise en effet toutes les publicités à caractère commercial, non seulement les prospectus des supermarchés, mais également les menus des restaurants ou autre dépliants pouvant proposer divers service. Les journaux et les magazines, même ceux contenant des publicités en leur sein, seront exclus de la mesure. Même chose pour les prospectus électoraux, les annonces d'événements, les bulletins communaux, les informations envoyées par les ministères, ou encore les communications émanant d'ONG ou d'ASBL.

Des amendes salées

L'application de cette loi est planifiée au 1er janvier 2024. Et gare à ceux qui ne s'y plieront pas. Les entreprises ne respectant pas cette obligation pourront écoper d'une amende allant de 25 à 10.000 euros.

L'Association des Maîtres Imprimeurs espère en tout cas une marche arrière sur ces «trois petites lignes dans la loi devraient à l'avenir interdire la publicité non adressée au Luxembourg». Pour conclure son argumentaire, elle cite l'exemple du gouvernement danois qui, après avoir voulu mettre en place une loi similaire, a fait marche arrière.

La loi de la discorde Les imprimeurs sont loin d'être les seuls à monter au créneau face à l'ambitieux plan de réduction des déchets du gouvernement. La Confédération luxembourgeoise du commerce a, pour sa part, appelé au report du vote des députés, dénonçant des mesures incohérentes, qui ne correspondent pas à la réalité luxembourgeoise. De son côté, la Fédération des Artisans dénonce un paquet de lois qui impose de lourdes charges supplémentaires aux entreprises, «sans proposer un minimum de solutions pratiques applicables pour la réduction des déchets». L'organisation déplore également le non-respect de la part du gouvernement de la mise en place d'un groupe de travail avec les professionnels concernés. La FDA demande donc, d'urgence, un report de la loi «pour permettre aux instances impliquées de trouver des solutions viables avec les entreprises, dans l’intérêt bien compris de l’environnement».

