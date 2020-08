Si le texte prévoyait une possible révision mois par mois, le gouvernement luxembourgeois a décidé que les mesures actuelles pourraient se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Certains petits ajustements devant être discutés dès cette semaine.

La loi Covid s'appliquera jusqu'à fin 2020

Patrick JACQUEMOT Si le texte prévoyait une possible révision mois par mois, le gouvernement luxembourgeois a décidé que les mesures actuelles pourraient se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Certains petits ajustements devant être discutés dès cette semaine.

Les semaines passent, mais le menu ne change guère à la commission Santé de la Chambre. Dès mardi, les députés la composant reprendront une cuillère de loi Covid. Une louche même puisque les amendements dont ils discuteront seront a priori amenés à s'appliquer jusqu'à la Saint-Sylvestre. Le tout devant être soumis au vote avant le 30 septembre, date d'expiration du texte approuvé le 23 juillet dernier.

Le dernier Conseil de gouvernement, vendredi, a ainsi décidé de ne pas tergiverser. Même si l'ancien texte de loi prévoyait une possible révision au fil des mois, cette fois Xavier Bettel et ses ministres ont opté directement pour un trimestre supplémentaire d'application ferme des mesures adoptées, toujours dans l'espoir de contrecarrer une circulation du covid-19 qui ne cesse. 124 morts, plus de 8.000 contaminations en six mois et des inquiétudes à la veille de la rentrée scolaire et de la reprise du bureau pour de nombreux vacanciers : il n'est plus temps de tergiverser.

Ce lundi déjà, le gouvernement évoquera avec l'ensemble des chefs de fraction la possibilité de mettre en place une application de traçage des contacts covid. Un changement d'approche. Mercredi, Paulette Lenert (LSAP) présentera à la commission Santé quelques ajustements. Il s'agit, par exemple, de prolonger les données (anonymes) recueillies sur les patients infectés au plus trois mois après la fin de la crise sanitaire. Des informations utiles pour appréhender toute reprise éventuelle de la circulation du coronavirus au-delà de l'état de crise.

Parmi les dispositifs à débattre dans les jours prochains, le gouvernement entend également revenir sur la liste des personnes pour qui le port du masque ne serait pas obligatoire ou pour qui la distanciation sociale (2 mètres) ne fait pas sens, notamment pour raison médicale.

Les députés devront aussi se pencher sur le traçage des contacts «pour toute personne qui se rend par voie aérienne sur le territoire national moyennant le remplissage d’un formulaire de localisation du passager». Actuellement, seul un test est proposé (sur base du volontariat) à toute personne atterrissant au Findel. Près de 3.000 voyageurs ont saisi cette opportunité déjà, depuis fin mai. Mais depuis, aucun traçage plus précis sur les individus et les lieux fréquentés en amont ou aval.

Toutes ces modifications ont reçu l'aval du Conseil d'Etat. Sachant que du même coup resteraient en vigueur notamment l'interdiction de recevoir plus de dix personnes à domicile, les amendes pour celles et ceux ne se pliant pas à l'obligation de confinement imposé dans le cadre du tracing, les sanctions financières et possibles fermetures contre les entreprises ne respectant pas les règles sanitaires (notamment cafés et restaurants).

