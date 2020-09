Par 35 «oui» contre 4 «non» et 21 abstentions, la Chambre a adopté mardi la prolongation jusqu'au 31 décembre de la loi cadre de l'épidémie. Non sans quelques précisions apportées notamment sur le traitement des données personnelles des patients positifs.

La loi covid rendue effective jusqu'à la fin de l'année

(JFC, avec Annette Welsch) - Réunis en séance plénière, les députés se penchaient mardi sur la prolongation de la loi covid jusqu'au 31 décembre 2020. Si certains détails ont fait l'objet de discussions, la nouvelle mouture a bien été adoptée pour les trois prochains mois par 35 votes pour, 4 contre et 21 abstentions. Le CSV s'est abstenu, tandis que l'ADR a voté contre.

La principale modification concerne la réduction de 14 à dix jours de l'isolement des personnes testées positives, tandis que les personnes mises en quarantaine en raison d'un contact avec une personne infectée ne pourront pas faire de test avant six jours, au lieu de cinq précédemment. En outre, les données personnelles détenues par la Direction de la santé sur les personnes infectées doivent être rendues anonymes trois mois après leur collecte.

Déi nei Versioun vum Covidgesetz gouf mat 35 Jo (@dp_lu, @lsap_lu , @deigreng @Piratepartei @dei_lenk ), 4 Nee-Stëmmen (ADR) a 21 Enthalunge (@CSV_news ) guttgeheescht.

Ce faisant, le législateur n'a fait que suivre les recommandations scientifiques formulées de l'Organisation mondiale de la santé, et rapportées vendredi par Jean-Claude Schmit, le Directeur de la santé. «Les personnes infectées ne sont pas contagieuses aussi longtemps que nous le pensions. Toutefois, il peut s'écouler jusqu'à six jours après un contact avec une personne infectée avant que le virus ne soit détecté», avait expliqué Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé.

Parmi les autres amendements apportés à l'ancienne version, citons: le cercle des personnes couvertes par la réserve sanitaire sera élargi aux pharmaciens et psychothérapeutes; les visières ne sont pas considérées comme des masques; les personnes handicapées ou souffrant d'une maladie correspondante peuvent être exemptées de l'obligation de porter un masque à condition de présenter un certificat médical; les données des passagers aériens débarquant au Luxembourg doivent être transmises à la Direction de la santé et y être rendues anonymes après 14 jours.

Les critiques émises par le CSV et l'ADR touchent aux ambiguïtés et aux incohérences de la loi. «Les règles doivent être clairement compréhensibles, non contradictoires et identiques partout, et elles doivent être appliquées de manière cohérente, sinon il y aura des insatisfactions», a ainsi déclaré Claude Wiseler (CSV). Car, même si selon lui, les changements apportés sont «logiques», il n'en demeure pas moins que la loi reste «bâclée». «De grandes lignes sont tracées, mais elles ne sont pas mises en œuvre de manière suffisamment précise, claire et cohérente».

Concernant plus spécifiquement les données des passagers, le CSV souhaiterait qu'un formulaire puisse être rempli à l'avance de manière numérique et l'introduction de contrôles et de sanctions comme c'est déjà le cas en France et en Belgique. Ce à quoi Paulette Lenert a rétorqué que «dans la pratique, nous n'avons rencontré aucun problème avec des personnes ne voulant pas communiquer leurs données. Tout se passe bien à ce niveau.»

Le CSV aurait également souhaité obtenir davantage de précisions quant aux blocs des contacts forcés et dans la définition des «réunions». «Il n'existe aucune règle pour les voies et les espaces publics. Si la distanciation n'est pas possible parce que trop de personnes se tiennent près les unes des autres, les masques devraient alors être obligatoires. Nous considérons que c'est important en terme d'hygiène», s'est ainsi exprimé Claude Wiseler, citant l'exemple des files d'attente devant les commerces de plats à emporter.

Durcissant le ton, le député CSV a déclaré que «les ministères de l'Éducation nationale, des Sports et de l'Intérieur émettent diverses directives qui ne sont pas compréhensibles», réclamant «plus de mesures à un moment où les infections augmentent dans toute l'Europe», car, estime-t-il, «un temps précieux est perdu.»

Dans les rangs de l'ADR, Jeff Engelen trouvait quant à lui que «la logique fait défaut et cela nuit à la crédibilité». Le même ajoutant que «rien n'a changé dans les réductions des libertés individuelles; nous ne pouvons pas vivre avec cela». Sven Clement (Piraten) a pour sa part stigmatisé une discrimination: «qui peut demander des exceptions et qui ne peut pas? Cela doit être clairement réglementé». Dans l'ensemble, le député Piraten voit le texte comme une étape. «Nous y sommes favorables, car c'est un petit pas dans la bonne direction, même si cela soulève encore des questions».

«Nous avons réussi à protéger les personnes vulnérables et les personnes âgées. Cette loi est bosselée, oui, mais elle est efficace», affirmait de son côté Marc Baum. Le député Déi Lénk a salué le fait que la nouvelle loi «apportera des clarifications plutôt que des restrictions» comme c'est le cas dans d'autres pays. Face au nombre croissant de personnes infectées dans toute l'Europe, Josée Lorsché (Déi Gréng) a appelé à l'adoption de règles communes dans l'UE. «Il n'y a pas de stratégie cohérente pour éviter les frictions entre les pays», a-t-elle regretté. Au nom du Luxembourg, elle a suggéré à la ministre de la Santé, qui est également ministre adjoint des Affaires sociales, d'accorder plus d'attention aux personnes ayant besoin de soins qui sont soignées à domicile.

Paulette Lenert a promis «une communication plus détaillée» ces prochains jours concernant l'organisation des événements sportifs et culturels du ressort des communes. La ministre LSAP préconise un délai de deux à trois semaines afin de voir si les règles sont suffisantes ou peuvent être assouplies.

