La logistique a renforcé la lutte contre le covid-19

Jean-François COLIN L'une assure le pont aérien, l'autre sert la logistique nationale. Les sociétés Cargolux et CFL multimodal jouent un rôle primordial dans le transport, le stockage et la livraison de matériels sanitaires depuis le début de la crise du covid-19.

Depuis le début de la crise du coronavirus à la mi-mars, le Luxembourg n'a jamais autant joué son rôle de plateforme logistique. L'acheminement, le stockage et la livraison à bon port de toutes les commandes de matériel sanitaire effectuées par la cellule logistique du gouvernement reposent sur les épaules des sociétés Cargolux et CFL multimodal. «Nous devons être fiers et rassurés d'avoir au Luxembourg une plaque tournante logistique de cette envergure», a déclaré lundi François Bausch (Déi Gréng), vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité.

Si Luxair a stoppé tous ses vols pour passagers depuis le 23 mars et ne les reprendra pas avant le 30 mai au plus tôt, la piste du Findel assiste depuis plus d'un mois au ballet incessant des 30 Boeing 747 de la flotte Cargolux. Fringante quinquagénaire, la société de transport de fret a garanti la livraison de 768 tonnes de matériel médical au Luxembourg depuis la mi-mars, un chiffre qui équivaut à environ dix avions cargo de type Boeing 747.

Non seulement, Cargolux assure un pont aérien reliant le Luxembourg à la Chine, mais la compagnie opère en outre des vols dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis, toujours dans le but de garantir le transport de matériaux de première nécessité. Son réseau régulier, agrémenté de nombreux vols charters, a permis à Cargolux d'approvisionner non seulement l'Europe, mais aussi d'autres continents en matériel essentiel pendant cette crise.

Quelques kilomètres au sud de l'aéroport du Findel, le terminal multimodal des CFL à Bettembourg-Dudelange carbure lui aussi à plein régime. Après avoir connu «une baisse de l'ordre de 40% de son activité» en décembre dernier en raison de la grève marathon en France, le groupe qui couvre l'entièreté de la chaîne logistique stocke actuellement près de 2.000 palettes à l'Eurohub Sud. Jusqu'à 20 personnes peuvent être mobilisées quotidiennement depuis un mois, en fonction du niveau d'activité, pour assurer la logistique. Raison pour laquelle les CFL ont dû détacher du personnel spécialisé en logistique à la cellule de crise de l'État.

«C'est fantastique ce que Cargolux a réalisé» François Bausch (Déi Gréng) évoque le pont aérien entre le Grand-Duché, la Chine et l'Italie dont le but est d'acheminer le plus efficacement possible du matériel médical et logistique.

A Bettembourg-Dudelange comme au Cargocenter, les va-et-vient sont incessants. D'un côté, des semi-remorques effectuent la navette entre la piste et l'entrepôt des CFL multimodal selon les arrivages des avions. De l'autre côté, des petits porteurs assurent l'approvisionnement des centres de soin en masques, blouses et lunettes de protection, gants, surchaussures, etc.

