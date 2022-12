Le toit fuit, il fait froid en hiver, la moisissure envahit la cuisine... Astgik Manukyan cherche désespérément un autre appartement.

Recherche logement social désespérément

La locataire veut juste sortir de la «maison de l'horreur»

Les invités ne viennent que rarement chez Astgik Manukyan. Cette femme de 54 ans est un peu gênée à l'idée de laisser entrer des visiteurs dans la maison qu'elle loue à Grevenmacher. La raison se voit au premier coup d'œil : dans la cuisine et le salon, les murs sont couverts de taches d'humidité, des traces de moisissure remontent le long du mur donnant sur la cour, sous les fenêtres ; le placard de la cuisine intégrée se détache.

Astgik Manukyan, que l'on appelle généralement «Astrid» au Luxembourg, n'a qu'une envie : quitter cette «maison de l'horreur», comme elle l'appelle. Certes, elle ne paie qu'un loyer modeste pour cette ancienne ferme plus que centenaire située au centre de Grevenmacher, mais le bâtiment est en fait inhabitable.

Dans la cuisine, le mur extérieur est humide, il y a donc une odeur de moisi dans l'air. Photo: Volker Bingenheimer

Dormir avec un pull et un bonnet

«Regardez ici, il pleut dedans», dit la locataire en désignant un débarras où des gouttes de pluie tombent à travers le toit sur le couvercle d'un seau. Le mur d'à côté est déjà recouvert d'une couche d'algues vertes. Dans la chambre du fils, la vitre est fissurée et toute la maison ne peut pas être chauffée correctement. «La nuit, il fait si froid que je me couche avec un pull et un bonnet sur la tête. Même là, je me gèle le nez», explique l'habitante.

Astgik Manukyan n'en veut pas aux propriétaires, une famille établie de longue date : la maison est vouée à la démolition - il est compréhensible que la famille n'investisse plus rien. Dès le départ, cette femme de 54 ans, qui vit ici avec deux de ses trois enfants âgés de 14 à 24 ans, ne voulait y habiter que de manière transitoire.

"Il a jeté ses mains au-dessus de sa tête": installation électrique dans la maison centenaire. Photo: Volker Bingenheimer

Recherche désespérée

Aujourd'hui, elle cherche désespérément à se loger durablement, mais sur le marché du logement luxembourgeois, c'est une entreprise difficile. «Je suis sur la liste d'attente pour un logement social auprès de la SNHBM et du Fonds du logement depuis 2016, mais il ne se passe tout simplement rien», estime-t-elle. Obtenir un logement suffisamment grand sur le marché immobilier serait pour elle peine perdue : Astgik Manukyan est actuellement au chômage après la fin d'un emploi à temps partiel comme femme de ménage. Elle ne perçoit pas d'aide sociale (revenu d'inclusion sociale), car elle a économisé un peu d'argent ces dernières années.

Je ne suis psychologiquement plus en mesure de faire quoi que ce soit. Astgik Manukyan

La femme de 54 ans sait qu'elle doit chercher un nouveau travail. «Je pense que j'ai de bonnes chances parce que je sais cuisiner, coudre et que je m'entends bien avec les personnes âgées. De plus, j'ai travaillé comme conductrice de bus, je pourrais donc me réinsérer», dit-elle. Les soucis liés à la maison l'ont toutefois passablement affectée. «Psychologiquement, je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit», dit-elle.

Dans une pièce voisine, l'eau de pluie s'égoutte par le toit. Photo: Volker Bingenheimer

«D'autres s'en occupent avant vous»

Le sentiment de ne plus pouvoir supporter longtemps cette maison humide et la recherche désespérée d'un logement l'ont démoralisée. Elle avait nourri des espoirs lorsqu'il y a un an, la SNHBM avait ouvert à Grevenmacher le complexe immobilier Réngmauer avec 31 appartements à prix réduit. Mais à l'époque, elle n'avait rien obtenu. Aujourd'hui encore, elle demande de temps en temps au Fonds du logement et à la SNHBM si son tour n'est pas bientôt venu pour un logement social. «La réponse est toujours la même : il y a d'autres personnes avant vous, nous ne faisons pas d'exception», dit-elle. Officiellement, la SNHBM est en train de traiter les demandes de logement social de l'année 2015. Astgik Manukyan n'a fait sa demande qu'en 2016. Cette femme de 54 ans a également demandé un logement social à la commune de Grevenmacher, sans succès jusqu'à présent.

Dans son logement actuel, elle craint pour sa santé et celle de ses enfants. Son fils de 14 ans tousse souvent, sans doute à cause des spores de champignons, pense-t-elle. L'installation électrique de la vieille maison représente également un risque. L'autre jour, un technicien de Creos a voulu changer le compteur électrique. Il a mis ses mains sur la tête, de dépit.

Astgik Manukyan reconnaît qu'il y a beaucoup de gens au Luxembourg qui attendent également un logement social. Son cas est toutefois particulièrement grave, car les conditions de logement pour elle et ses enfants sont désormais insupportables. La famille propriétaire aurait même déjà déposé une demande de démolition auprès de la commune.

Cette femme de 54 ans se sent abandonnée par l'État et les sociétés de logement social. Elle se demande : «Nous vivons pourtant dans un pays riche et social. Pourquoi personne ne voit une famille comme la nôtre ?»

Cet article a été publié une première fois sur le site Wort.lu/de.

