Le congrès de la circonscription sud du LSAP a validé à une large majorité la liste des candidats qui lui était proposée. Elle sera menée par Jean Asselborn.

La liste LSAP du sud validée

(miz/lc) - Ce samedi, le congrès des socialistes du sud a validé la liste qui avait été présentée le 8 mars. Les militants ont approuvé à 96,11% les 23 candidats du LSAP , avec le ministre des Affaires étrangères à sa tête. Neuf femmes et 14 hommes, dont l'âge moyen est de 47 ans sont présents sur la liste.

Pour le président du parti, Claude Haagen, les candidats sont prêts pour la prochaine législature : "Nous sommes bien placés dans toutes les circonscriptions et équipés pour affronter les défis futurs avec des solutions socialistes. Le LSAP est prêt à assumer la responsabilité du gouvernement après le 14 octobre."

Le vice-Premier ministre Etienne Schneider s'est également montré confiant au Congrès du Sud, rappelant ce que les socialistes avaient mis en oeuvre dans le gouvernement actuel, notamment la séparation de l'Église et de l'État et la flexibilité du congé parental. "Nous avons sorti le pays de la crise, restauré les finances de l'Etat et rétabli la croissance. Nous avons réussi à réduire le chômage à moins de 6%."