Une intervention des services de secours perturbe le trafic ferroviaire sur la ligne 50.

Mobilité

La ligne ferroviaire 50 perturbée suite à un incident

La circulation des trains a repris entre Mamer et Arlon depuis 15 heures. La ligne 50 entre Luxembourg et Kleinbettingen est perturbée depuis ce midi «suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours à Bertrange».

Les bus de substitution mis en place circulent ainsi désormais entre Luxembourg et Mamer, et vice versa. La reprise progressive du trafic ferroviaire entre Luxembourg et Mamer pourra avoir lieu à partir de 17h00 selon les CFL.

