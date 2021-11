Un tiers seulement des travaux de la future double voie ferrée ont été achevés. Impossible donc d'envisager l'ouverture commerciale pour fin 2022 comme envisagé.

La ligne Bettembourg-Luxembourg joue la montre

Les moqueurs lèveront les yeux au ciel : encore un chantier hors délai! Mais, lundi, à l'heure d'annoncer que les 7,5 kilomètres de la nouvelle liaison ferroviaire entre Bettembourg et la capitale ne pourraient être achevés à temps, François Bausch (Déi Gréng) avait bien des motifs pour expliquer le retard. Avec cet aveu du ministre de la Mobilité et des Transports publics : «Le nouveau planning est en cours d’établissement». Bref, pas demain que le trafic des trains gagnera en efficacité au sud du pays. En tout cas, pas avant fin 2022. Pensez plutôt pour 2024 au mieux.

Il est vrai qu'en l'état 65% du chantier reste à réaliser. L'enveloppe des 292 millions d'euros ne serait pas remise en cause, pour le moment, mais il est clair que les équipes ne vont pas manquer de travail dans les mois à venir au vu de ce que le ministre a listé comme travaux à finaliser. Un récapitulatif détaillé dans une réponse parlementaire adressée à la députée Myriam Cecchetti (déi Lénk) venue aux nouvelles.

Car si, «depuis juin 2021», l'ensemble des terrains nécessaires à la réalisation de cette double voie sont bien acquis par l'Etat, il va falloir maintenant enchaîner sur la réalisation d'ouvrages d'art importants. A commencer par le fameux pont métallique qui fera passer locomotives et wagons par-dessus l'A3 au sud de Howald. Au fil des jours, les usagers de l'autoroute voient les équipes de soudeurs donner sa verticalité à cet ouvrage impressionnant, mais les tonnes ne devraient pas prendre leur envol avant la toute fin d'année 2022.

Et il faudra encore quelques mois supplémentaires avant que rails, ballast et autres équipements techniques des CFL soient opérationnels sur ce pont à double arche. Sachant que parmi les investissements à venir, il faut aussi prévoir l'aménagement du dépôt de matériaux de déblai (sur 5,15 ha) comme zone de mesure compensatoire à l’embouchure du passage à faune installé, lui, depuis novembre 2019.

Pour François Bausch, les ''excuses'' sont nombreuses pour expliquer que le calendrier du projet ne puisse plus être respecté. La crise covid et ses lockdowns ont eu leur influence (et les mesures sanitaires continuent à ralentir l'action des ouvriers), mais pas seulement. Il faut aussi faire avec la pénurie mondiale en matériaux de construction et l’augmentation exceptionnelle des délais de livraison.

Facteurs imprévisibles et aléas

Le planning initial a également été bousculé, reconnaît le ministre, par la difficulté rencontrée sur le tracé pour faire l'acquisition des terrains nécessaires, «de quoi retarder voire stopper certains travaux». Même un changement sur les règles de passage au-dessus de l'autoroute ont dû faire revoir leur copie aux ingénieurs, occasionnant là encore quelques semaines de report pour la validation d'une partie des opérations.

A l'avenir, le raccordement de la ligne nouvelle côté Luxembourg sera tributaire du phasage des travaux de modernisation de la gare de Luxembourg en cours. Le même raccordement, mais côté Bettembourg cette fois, devra lui s'aligner sur le bon respect du timing fixé par le renouvellement du pont routier qui enjambe la partie voyageurs de cette gare. Autant de facteurs imprévisibles et d'aléas qui poussent aujourd'hui François Bausch à ne s'engager que sur une ''date'' pour l'ouverture de l'axe : «plus tard que prévu»...

