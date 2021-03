Après que sa présidente a déposé plainte, l'Asti dénonce la propagation de discours haineux en politique. En ligne de mire, les partisans de l'ADR et de Fred Keup, qui réfutent ces accusations et crient à la polémique.

La liberté d'expression face à la justice

Suite à la plainte déposée par Laura Zuccoli contre X ce mardi, l'ADR accuse à son tour l'association de soutien aux travailleurs immigrés (Asti) de «s'attaquer à la liberté d'expression» et «d'outrage à un député». Dans un communiqué publié en fin d'après-midi ce même jour, le parti de droite soutient son député face aux accusations de l'ASBL. L'Asti estime en effet que Fred Keup a «préparé le terreau» pour les commentaires haineux visant sa présidente.

«Vache stupide», «Je suis pour l’élimination de cette dame», «Dommage qu’on ne brûle plus les sorcières», peut-on lire sous le post du député, daté du 13 février. Même si la plainte ne concerne que la personne de Laura Zuccoli, aux yeux de l'association, il est «inacceptable» qu'un élu politique soit «l'instigateur« de commentaires faits de «clivages sociétaux, d’attaques personnelles et d’insultes». La diffusion sur les réseaux sociaux de «messages diffamant et ciblant une personne» ou qui «encouragent sa mise au pilori» est incompatible avec une fonction politique, selon l'ABSL.

«Nos divergences de vues ne doivent pas constituer une raison pour ne pas respecter les valeurs démocratiques», rappelle l'association lors d'une conférence de presse. Son porte-parole, Sergio Ferreira, va plus loin en déclarant que les limites «ont été dépassées»: pour l'Asti, Fred Keup aurait dû bloquer les commentaires sous son post. L'ASBL a également alerté sur la diffusion de «propos haineux» dans «le débat politique luxembourgeois».

L'Asti estime également que la publication du député ADR a «préparé le terreau» pour les commentaires qui en ont découlé. Ainsi, dans sa publication Fred Keup interpelle Laura Zuccoli en ces termes: «Venez avec des faits, pas avec des polémiques bon marché». Se basant sur ses 17 ans d'exercice en tant que professeur, le député critique les propos de la présidente sur les discriminations dont sont victimes les jeunes Capverdiens dans leur orientation scolaire, à l'occasion de sa carte blanche donnée sur RTL. Des arguments et une attitude qui auraient encouragé les internautes à se déchaîner, analyse l'Asti.

Pour l'ASBL, le fait que l'élu qualifie de «poison» l'étude scientifique citée par Laura Zuccoli en est un exemple. Selon l'association, les propos de Fred Keup correspondent en tout point à la définition du discours de haine donnée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance puisqu'ils «encouragent la haine» vis-à-vis de Laura Zuccoli.

«La plainte n’est pas contre moi», répond Fred Keup à nos confrères du Quotidien. Assumant la responsabilité de ses propos et écrits, le député ajoute: «Je dis et j’écris que l’Asti fait de la polémique». Une position soutenue par l'ADR dans un communiqué. «Vouloir abuser de la justice pour faire taire un opposant est le propre de ceux qui veulent remplacer la démocratie par la dictature», indique le parti de droite. A ce jour, ni Fred Keup ni l'ADR n'ont condamné ouvertement les propos haineux dont il est question.

