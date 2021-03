Reportés en raison de difficultés financières côté belge, les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire entre les deux capitales européennes pourraient être à nouveau accélérés grâce à la Commission. Cette dernière a donné son accord pour examiner le projet.

Luxembourg 2 min.

La liaison Luxembourg-Bruxelles pourrait servir d'exemple

Jean-Michel HENNEBERT Reportés en raison de difficultés financières côté belge, les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire entre les deux capitales européennes pourraient être à nouveau accélérés grâce à la Commission. Cette dernière a donné son accord pour examiner le projet.

A en croire Frans Timmermans, vice-président de la Commission, la liaison Luxembourg-Bruxelles «peut être un exemple de notre politique de développement de l’infrastructure à l’échelle européenne». Autrement dit, l'exécutif européen ouvre la voie à un possible financement d'un projet enlisé dans les difficultés budgétaires belges. Destinés à relier les deux capitales européennes en un peu plus de deux heures, ces travaux doivent, pour l'heure, se concrétiser à l'horizon 2030.

La liaison Luxembourg-Bruxelles restera à la peine S'il avait été acté, côté luxembourgeois, que l'accélération du temps de trajet entre les deux capitales européennes ne pourrait se faire avant 2030, la Belgique officialise que les retards du projet proviennent bel et bien de difficultés financières du royaume.

Bien qu'annoncée à François Bausch (Déi Gréng) et Georges Gilkinet (Ecolo) dans un courrier daté du 10 mars, cette réponse positive à l'appel de détresse adressé en janvier dernier n'est pas pour autant synonyme de relance effective des travaux, la Commission souhaitant tout d'abord mettre sur pied «un groupe de travail pour dresser l’état des lieux de la situation». Comprenez une réunion d'experts où «les questions de l’infrastructure et de ses limitations actuelles et des dessertes seront abordées», précise le communiqué officiel, sans autre indication quant au calendrier prévu.

Dans un texte commun, les ministres belge et luxembourgeois des Transports indiquent «se réjouir de la réponse positive de la Commission» et espèrent qu'«elle pourra déboucher sur l'octroi de moyens supplémentaires pour la finalisation de ces travaux». Entamés en 2007, les travaux de modernisation de la ligne ont coûté quelque 750 millions d'euros, dont 132 millions issus des fonds européens. La potentielle rallonge budgétaire de la Commission pourrait provenir du projet Next Generation, à savoir le plan de relance de 750 milliards d'euros destiné à favoriser les projets réduisant les émissions de CO2.

Bruxelles à 2h05 de Luxembourg pas avant 2030 Un temps évoqué pour devenir réalité en 2023, l'amélioration du temps de parcours entre les deux capitales européennes se heurte à des difficultés côté belge. Malgré l'appel aux fonds de la Commission, la concrétisation du projet prendra encore du temps, indique mardi François Bausch.

Car si la rénovation de la voie et la refonte de son tracé bénéficiera aux passagers, elle doit aussi permettre de développer le ferroutage sur l'axe mer du Nord-Méditerranée. Dans leur lettre commune à la Commission, les deux ministres verts rappelaient que ce chantier s'inscrivait parfaitement dans les objectifs environnementaux fixés, ces derniers prévoyant notamment de «déplacer vers le rail une part substantielle des 75% du fret passant actuellement par la route».



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.