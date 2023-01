Un service de bus de substitution entre les deux gares est mis en place, pour une durée indéterminée.

Ligne 70 des CFL

La liaison ferroviaire Rodange-Longwy interrompue

(pam) - Et une galère de plus sur les rails pour les travailleurs frontaliers! Alors que la semaine a déjà été marquée par de multiples et importantes perturbations sur la ligne Luxembourg-Metz (notamment un problème électrique en gare de Luxembourg mardi en fin de journée et un souci sur un passage à niveau près de Hettange-Grande mercredi en fin de journée), un nouveau souci est signalé, sur la ligne 70 des CFL cette fois-ci.

Un problème sur l'infrastructure SNCF

Ce jeudi après-midi, la compagnie ferroviaire fait savoir que «la circulation des trains sur la ligne 70 entre Rodange et Longwy est interrompue dans les deux sens». En cause: un problème technique «impliquant l'infrastructure sur le réseau SNCF», côté français donc.

Des bus de substitution entre les deux gares

Conséquence: les CFL ont mis en place un service de bus de substitution entre Rodange et Longwy (et vice versa) pour acheminer les voyageurs à destination. La durée de cette interruption de la circulation ferroviaire sur ce tronçon n'est pas connue. Les CFL invitent les usagers à consulter leur site internet ou son application mobile pour suivre l'évolution de la situation.

