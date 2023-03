Il semble y avoir du mouvement dans le projet de liaison directe rapide entre le Grand-Duché et la ville allemande. Au lieu de 2034, il est désormais question de 2026.

Un trajet de deux heures

La liaison ferroviaire entre Luxembourg et Cologne dès 2026?

Dustin MERTES Il semble y avoir du mouvement dans le projet de liaison directe rapide entre le Grand-Duché et la ville allemande. Au lieu de 2034, il est désormais question de 2026.

La liaison directe entre Luxembourg et Cologne sera-t-elle finalement possible plus tôt qu'initialement prévu? Début mars, le ministre des Transports François Bausch (déi Gréng) a révélé dans une interview accordée au Trierischer Volksfreund qu'il espérait «proposer des trains en direction de Cologne sur la ligne nouvellement construite et électrifiée de l'Eifel». Cela pourrait permettre de relier le Grand-Duché à la ville allemande en deux bonnes heures.

Combien coûtent les transports publics gratuits à l'Etat luxembourgeois? Avec l'inflation, l'index et la hausse des coûts d'énergie, l'Etat a dû prévoir une enveloppe plus conséquente pour l'exploitation des transports publics en 2023.

En raison d'anciens contrats de transport, une mise en œuvre avant 2034 semblait peu probable. Thorsten Müller, le directeur du Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord (l'autorité organisatrice responsable des transports ferroviaires dans la région, NDLR), a toutefois confirmé au Trierischer Volksfreund que l'électrification de la ligne de l'Eifel permettrait déjà de faire circuler un train express régional de Luxembourg à Cologne via Trèves, à une cadence prévue de toutes les deux heures.

Les automotrices CFL à deux étages Kiss du constructeur Stadler seront utilisées à cet effet. D'ici à 2026, la ligne de l'Eifel devrait être équipée de caténaires qui permettront de faire circuler des trains électriques modernes. La modernisation coûtera 388 millions d'euros.

Avant que l'électrification puisse commencer, la ligne, durement touchée par les inondations du siècle, doit encore être entièrement rénovée. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2023 qu'elle sera à nouveau praticable de bout en bout.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Simon Martin

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.