La langue luxembourgeoise rime avec intégration

Luxembourgeois et étrangers affichent une approche pragmatique du «vivre-ensemble». Une étude publiée ce lundi par l'Asti montre que la famille est constitutive de l'identité pour la majorité alors que la langue apparaît essentielle en matière d'intégration.

(ota) - L'intégration passe par la langue, l'identité par la famille. Voilà deux des éléments qui ressortent d'un sondage publié ce lundi par l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (Asti). L'ONG note sans surprise que 90% des sondés disent que l'intégration suppose qu'on parle une des trois langues du pays. Parmi celles-ci, 80% plébiscitent la langue de Dicks.

Un constat qui révèle une «attitude pragmatique», selon l'Asti. Tout en soulignant qu'«on attribue à la langue luxembourgeoise une fonction d'intégration sans doute souhaitable, mais difficile à mettre en œuvre – toutes les études montrant que c'est le français qui prédomine sur le marché de l'emploi».

Du côté de l'identité, de manière générale, la famille prend le pas sur les langues. Indépendamment de la nationalité, elle demeure la valeur commune et sûre, puisque 71% la considèrent comme l'élément constitutif le plus important de leur personnalité. Suivent avec 47 % les langues parlées, parmi lesquelles la langue maternelle demeure l'élément le plus important. A noter que les Luxembourgeois mettent toutefois plus l'accent sur les compétences linguistiques que sur les liens familiaux pour définir leur identité.

Parmi les étrangers, soit 47% de la population, une très grande majorité considère sa décision d'avoir choisi le Luxembourg en tant que terre d'accueil comme la bonne. Si c'était à refaire, près de trois quarts choisiraient d'ailleurs à nouveau de vivre au Luxembourg. Les raisons de ce satisfecit sont la qualité de vie en général du pays (81%), sa sécurité (63%), sa stabilité sociale et politique (56%) et ses salaires élevés (55%).

Des Luxembourgeois fermés, mais plutôt accueillants

L'Asti relève néanmoins des réponses «contrastées» pour le vivre-ensemble à proprement parler. Ainsi 79% des sondés pensent que les Luxembourgeois et les étrangers vivent bien ensemble et 77% disent que les Luxembourgeois sont plutôt accueillants.

Toutefois, 64% des personnes interrogées pensent que Luxembourgeois et étrangers vivent les uns à côté des autres. La même part estime aussi que les Luxembourgeois sont plutôt fermés. «Un constat peu réjouissant», admet l'Asti. Et face à ces observations quelque peu contradictoires, les répondants demeurent optimistes puisque 85% s'inscrivent en faux contre l'opinion que les Luxembourgeois et les étrangers ne pourraient jamais bien vivre ensemble.

