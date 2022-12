Situé à Hesperange, cet espace «all-in-one» propose d'informer, d’accompagner mais aussi d’épauler les parents et futurs parents dans leur quotidien.

LÏV House, une maison dédiée aux familles

Anne-Sophie DE NANTEUIL

Solitude, mal-être ou encore manque d'écoute... Non, être mère n'est pas que du bonheur. Un constat qu'ont pu faire Caroline Drouillon et Stéphanie Rompen. Ensemble, elles ont donc souhaité y remédier, à leur façon, et offrir aux familles un espace d'écoute, d'échange et d'entraide. Entre ces entrepreneuses dans l'âme, l'idée de créer «une communauté de famille» a alors doucement commencé à germer. Finalement, c'est mi-juillet que ce duo de mamans a donné naissance à la LÏV House.

Situé à Hesperange, cet espace «all-in-one» se veut à la fois «chaleureux et convivial», expliquent les deux cofondatrices. Et pour cela, quoi de mieux que d'accueillir chez soi ? En ouvrant les portes de sa demeure, Caroline espère ainsi permettre aux mères - et plus globalement aux familles - de se sentir «comme à la maison».

Un véritable «lieu de vie» où les parents peuvent se rencontrer et (re)créer du lien. Mais c'est également, tout simplement, un endroit où «se sentir entourée», précise celle qui a souffert de la distance avec sa famille après un accouchement difficile. Car si l'adage affirme qu'il faut tout un village pour élever un enfant, ce n'est pas toujours chose aisée dans un pays où près de la moitié de la population (47,1%) est étrangère. «Au Luxembourg, les familles se retrouvent souvent seules à gérer leurs enfants, sans soutien des grands-parents aux alentours», soulignent ainsi les deux femmes.

Esprit familial

Autour d'un thé, café et de collations - faites maison bien sûr -, les familles peuvent donc venir y trouver un soutien. Ou, tout simplement, discuter. Et c'est sans tabou que tous les sujets sont mis sur la table. Femme, fertilité, grossesse, famille ou encore bien-être... aucune thématique n'est oubliée. Concrètement, chacun et chacune peut librement venir échanger sur son désir d'enfant, sa charge mentale ou encore de sa gestion du stress en tant que parent... «Sans aucun jugement!», insistent les fondatrices.

Pour répondre à toutes les interrogations, mais également épauler les familles dans leur quotidien, Stéphanie et Caroline ont souhaité s'entourer de toute une équipe de professionnels. Sage-femme, prof de yoga, naturopathe, mais également doula, psychologue et coach parentale... Au total, ils sont ainsi 15 intervenants à proposer, chaque mois, leur expertise dans le cadre d'ateliers et conférences.

Et Caroline Drouillon et Stéphanie Rompen ont tout pensé dans le moindre détail. Pour s'adapter aux emplois du temps de tous les parents, les ateliers sont ainsi disponibles en présentiel, en ligne ou en replay. Au total, une vingtaine sont organisés chaque mois.

Le succès est d'ores et déjà au rendez-vous. «Nous avons quelques habituées», glissent, avec enthousiasme, les deux femmes avant d'ajouter : «Ça nous conforte dans notre mission». Elles ne comptent d'ailleurs pas arrêter là et voient les choses en (encore) plus grand. Le duo d'entrepreneuses entend ainsi développer son réseau de partenaires et trouver une maison plus vaste pour pouvoir accueillir toute leur nouvelle «communauté de famille».

