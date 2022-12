La clinique pédiatrique Kannerklinik reste en mode crise en raison de l'épidémie de bronchiolite. La Santé appelle à protéger les petits et à se faire vacciner également contre la grippe.

Luxembourg 3 min.

Bronchiolite et grippe

La Kannerklinik sature et la grippe est là

Annette WELSCH La clinique pédiatrique Kannerklinik reste en mode crise en raison de l'épidémie de bronchiolite. La Santé appelle à protéger les petits et à se faire vacciner également contre la grippe.

La Kannerklinik continue de crouler sous l'afflux d'enfants en bas âge souffrant de bronchiolite. Pendant ce temps, l'épidémie saisonnière de grippe arrive plus tôt que d'habitude. Vendredi, le CHL et le ministère de la Santé ont donc pris la parole pour appeler à la protection des plus petits, avec les mesures connues lors de la pandémie du Covid. Et il est également encore temps de se faire vacciner contre la grippe.

«Embrassez vos bébés sur les pieds plutôt que sur le visage!» Au vu de la récente hausse des cas de bronchiolites observée depuis quelques jours, la société luxembourgeoise de pédiatrie a tenu à s’exprimer sur le sujet, pour tenter d'endiguer l’épidémie le plus rapidement possible.

«Je ne peux que le conseiller, aux personnes âgées et vulnérables en particulier: faites-vous vacciner contre la grippe, l'effet se fera sentir à temps», a déclaré le directeur de la Santé publique, le Dr Jean-Claude Schmit. Des vaccins antipneumococciques sont également disponibles. «Parlez-en à votre médecin généraliste», a recommandé le directeur de la Santé, qui a également souligné que les infections au covid-19 étaient à nouveau en hausse et qu'une nouvelle vague était en approche.

Faire un rappel covid-19

Là aussi, un appel a été lancé pour que les personnes âgées de plus de 60 ans, mais aussi les personnes en surpoids, se fassent administrer le deuxième rappel. Actuellement, seuls 55% l'ont fait, «ce qui n'est pas suffisant», prévient le Dr Schmit. Car «le risque que nous soyons également confrontés à une situation d'urgence chez les adultes est bien réel».

Le risque que nous soyons également confrontés à un état d'urgence chez les adultes est bien réel. Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé publique

La Kannerklinik en vit une. «Nous sommes en mode crise depuis quelques semaines, la charge de travail du personnel est très élevée», a expliqué le directeur général de la CHL, le Dr Romain Nati. «C'est un problème qui touche toute l'Europe et les pays industrialisés occidentaux. Comparativement, nous arrivons encore à joindre les deux bouts, mais nous ne voulons pas passer en mode catastrophe.»

La bronchiolite force les hôpitaux pédiatriques à s'adapter Les services pédiatriques du CHL et les Hôpitaux Robert Schuman affichaient complet, lundi 14 novembre, en raison de l'épidémie de bronchiolite qui a amené les structures à mettre en place une cellule de crise.

53 enfants étaient hospitalisés vendredi matin à la Kannerklinik, neuf étaient en soins intensifs. A titre de comparaison, 21 enfants étaient hospitalisés il y a exactement un an. En février, huit lits sont venus s'ajouter aux 35 dont dispose la Kannerklinik. Pour pouvoir hospitaliser les 53 enfants malades, les lits de la clinique de jour sont utilisés et les chambres individuelles sont occupées en double.

Les interventions programmées sont reportées dans la mesure où cela est médicalement justifié et les enfants plus grands sont traités dans le service des adultes. Le personnel médical et soignant se soutient mutuellement et les infirmiers pédiatriques qui ont été transférés dans d'autres services aident désormais à la Kannerklinik.

Eviter les supermarchés avec les bébés

Du matériel supplémentaire, comme des lits à barreaux, a été acheté et suffisamment d'appareils respiratoires sont encore disponibles du temps du covid-19, a souligné le Dr Nati. «Tout cela nécessite toutefois une grande discipline et ne peut pas continuer indéfiniment. La prévention au sein de la population est importante».

Dans ce sens, le Dr Serge Allard, pédiatre, a invité à éviter les foules, notamment dans les supermarchés, et à porter des masques. «Tout ce que nous avons appris pendant la pandémie est important maintenant». Il a également rappelé qu'il ne fallait pas emmener son enfant chez le médecin dès qu'il a de la fièvre, sauf s'il s'agit de jeunes enfants qui toussent en plus.

Ne pas engueuler le personnel

«On peut garder les grands enfants à la maison pendant trois jours en cas de maux de gorge et s'adresser au médecin de famille. Les pédiatres devraient actuellement pouvoir se concentrer sur les enfants jusqu'à quatre ans.» Les enfants en bas âge devraient également être gardés à la maison dans la mesure du possible et n'être emmenés à la crèche que si cela est absolument nécessaire. En attendant, il ne faut pas engueuler le personnel de la Kannerklinik si l'on n'obtient pas directement un rendez-vous, a demandé le Dr Allard.

Le nombre de cas de bronchiolite reste élevé au Luxembourg La ministre de la Santé, Paulette Lenert, rappelle que la direction du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) a mis en place une cellule de crise pour suivre plus précisément l'évolution des cas de bronchiolite.

La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a également appelé à l'aide : «Nous devons freiner les virus avec les mêmes gestes que lors de la pandémie de covid-19. Les bébés de moins de six mois sont particulièrement vulnérables, ils doivent être protégés par nous tous». Les parents peuvent d'ailleurs demander le certificat médical pour demander un congé familial à leur médecin de famille.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.