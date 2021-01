Les juges essayent d'y voir clair dans le réseau opaque des différentes entreprises de l'entrepreneur luxembourgeois soupçonné de blanchiment d'argent.

Luxembourg 2 min.

La justice épluche les montages de Flavio Becca

Patrick JACQUEMOT Les juges essayent d'y voir clair dans le réseau opaque des différentes entreprises de l'entrepreneur luxembourgeois soupçonné de blanchiment d'argent.

(pj avec Marc HOSCHEID) - Au deuxième jour du procès de Flavio Becca, c'est essentiellement de la constellation de sociétés dirigées par le chef d'entreprise qu'il a été question. Avec toujours cette interrogation en fond des débats : l'une ou l'autre aurait-elle servi à l'achat de l'une ou l'autre des 842 montres de luxe (estimées à 18 millions d'euros) retrouvées au domicile du Luxembourgeois soupçonné de détournement de fonds.

Flavio Beca à l'heure d'un nouveau procès Mardi, l'entrepreneur a été entendu devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance. Il s'agit de savoir si l'achat de 842 montres ne cacherait pas une malversation.

Au centre de cette jungle d'entreprises se trouve Promobe Finance SPF. Depuis le 22 décembre 2010, celle-ci s'appuie sur une succursale, Promobe Finance basée à Hong Kong. Un choix lointain qui s'explique par la bonne réputation en matière de gestion d'actifs dont jouit la place asiatique aux yeux du cador de l'immobilier et de la construction.

Et étrangement, une partie de l'argent investi dans l'achat des montres de luxe a été à la charge de Promobe Finance Hong Kong. Selon le comptable de Flavio Becca, entendu à la barre mercredi, il ne s'agirait pas d'un investissement privé mais bien d'un geste commercial. Si l’une des 19 sociétés détenues par Becca achetait la montre pour le compte privé du patron, l’argent était transféré sur le compte dénommé «Associés» Promobe Finance SPF transmis à Hong Kong.

Quand les policiers ont perquisitionné le domicile de Flavio Becca, ils ont découvert 643 montres de luxe dans une pièce sécurisée de la demeure. Mais aussi luxueuses soient ces montres, elles étaient en désordre. Sorties de leur boite, certaines posées sur des étagères et d'autres traînant dans des tiroirs ou au sol...

Seize autres montres ont pu être saisies dans la maison d'un associé de l'entrepreneur et 14 dans la maison du père de Flavio Becca.

Etrangement, les enquêteurs ont découvert que ce type d'achats apparaissait sous différents comptes dans la colonne des dépenses, comme «Autres valeurs mobilières».... Cela au grand étonnement du procureur, qui a décrit comme assez inhabituelle la prise de possession de bijoux de cette manière.

Toujours le flou

Plusieurs montres ont aussi été achetées, entre 2007 et 2009, par les sociétés Grossfeld I et II pour environ sept millions d'euros, en Italie. Les chronographes ont été achetés directement à Promobe Finance SPF, à leur valeur d'achat initiale mais sans que l'argent ne rejoigne jamais Hong Kong. Et là encore, pas d'explications claires de Flavio Becca sur ce qui, selon lui, différenciait un achat privé d'une transaction commerciale.

Un autre problème avec l'ensemble du système est que, selon le policier, le comptable de Becca n'a pas été en mesure d'expliquer clairement de manière compréhensible les critères qu'il utilisait pour distinguer les achats privés et commerciaux. Le procès se poursuit ce jeudi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.