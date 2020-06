Durant les 104 jours où elle a fonctionné, la ligne de consultation sur le coronavirus a reçu une moyenne de 770 appels quotidiens. L'important consiste à présent à bien gérer les séquelles potentielles de la crise sur la santé mentale des citoyens.

Luxembourg 2 min.

La hotline covid-19 sollicitée 80.000 fois

Jean-François COLIN Durant les 104 jours où elle a fonctionné, la ligne de consultation sur le coronavirus a reçu une moyenne de 770 appels quotidiens. L'important consiste à présent à bien gérer les séquelles potentielles de la crise sur la santé mentale des citoyens.

Conscient que les mesures de confinement imposées aux résidents n'étaient pas sans risques mentaux pour les personnes les plus fragiles, le gouvernement luxembourgeois avait ouvert le 1er avril une hotline gratuite. Et le moins que l'on puisse dire est que cette ligne de consultation sur le coronavirus s'est avérée utile. Le numéro 8002-8080 a traité 80.000 appels pendant 104 jours, soit une moyenne de 770 appels par jour, avec un pic de 4.000 appels journaliers.

S'agissant du soutien psychologique proprement dit, 989 appels ont été enregistrés, «dont une dizaine de personnes qui ont régulièrement rappelé, parfois tous les jours», révélait lundi Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé. Sur les mois d'avril et mai, ces appels correspondaient à «environ 700 personnes différentes», estime la ministre dans une réponse parlementaire.

Déposez vos angoisses au 8002 8080 Anxiétés, soucis domestiques ou liés au télétravail, solitude: la hotline ouverte au début de la crise du covid-19 offre aussi un soutien psychologique multilingue. Depuis le 1er avril, deux psychologues dûment qualifiés veillent au bien-être des citoyens confinés en détresse.

«Sans surprise» selon elle, les personnes les plus affectées mentalement pendant la pandémie étaient «identiques aux groupes de personnes déjà identifiées comme fragiles avant la crise». Et Paulette Lenert de pointer les personnes âgées et isolées dans des structures d'accueil, les demandeurs de protection internationale, les personnes souffrant de dépendances, ou encore celles soumises à des situations de conflit ou de violence ou présentant des troubles préexistants. Soit toutes des personnes présentant des facteurs de risques particuliers.

En se projetant sur les suites, et donc les séquelles potentielles de la crise du covid-19 sur la santé mentale des citoyens, la ministre de la Santé rappelle que les téléconsultations et les soins psychiatriques à domicile selon les besoins urgents des demandeurs «ont repris à 100% dès la première étape du déconfinement début mai». Elle ajoute que le plan national de santé mentale pourrait «évaluer les nécessités (selon les secteurs de vie, de travail, l'âge, les prédispositions) et prévoir les actions (dépistage, prise en charge (psycho)thérapeutique) nécessaires» au regard des séquelles à long terme de la crise sanitaire.

Les séquelles psychologiques du virus à l'étude Distanciation sociale, peur, incertitude... Les chercheurs de l'université du Luxembourg cherchent à savoir comment cette situation exceptionnelle peut affecter la santé mentale de la population. Avec un objectif : celui de mieux soutenir les personnes touchées, mais aussi aider les politiques dans leurs prises de décisions.

D'autant plus que, suite à la crise économique post-covid-19 qui s'annonce, «les besoins de prise en charge psychothérapeutiques ne feront qu'augmenter», estime Paulette Lenert. Ce, alors qu'actuellement, la profession de psychologue ne figure toujours pas parmi la liste des professions de santé réglementées.

Et si cette liste «sera révisée dans un futur proche», confirme la ministre, celle-ci relève que «la profession de psychologue n'est pas exclusivement une profession de santé réglementée au sens de la loi, mais trouve au contraire des applications dans des domaines très variés». Ce qui impose une concertation interministérielle avec les départements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.