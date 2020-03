La ministre de la Santé a fait le point sur la situation autour du coronavirus, ce mardi, avec les membres de la Commission parlementaire de la Santé. Elle a notamment indiqué que quelques heures à peine après la mise en place de la hotline 140 personnes avaient passé un appel.

La hotline coronavirus prise d'assaut

(ota) - La hotline mise en place par le ministère de la Santé, dans l'après-midi du 2 mars, a été immédiatement sollicitée par le grand public. Plus de 140 appels ont été traités en une après-midi. Les équipes vont ainsi être renforcées. Le but c'est bien de rassurer, dit en substance la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) et d'être en mesure «de répondre aux questions que les gens se posent».

Après l'annonce d'un premier cas de coronavirus au Luxembourg, Paulette Lenert (LSAP) a fait, ce mardi, le point sur la situation avec le Parlement lors d'une commission parlementaire dédiée au sujet.